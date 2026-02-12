Сегодня, 12 февраля, телеграм-канал HALYQSTAN опубликовал пост, в котором сообщалось, что заместителя акима Костанайской области Гульбарам МУСАГАЗИНУ задержали и препроводили в изолятор временного содержания.

Фото из архива "НГ"

- Это якобы случилось вчера вечером, 11 февраля, после посещения Мусагазиной кабинета в Службе противодействия коррупции, куда она была приглашена для беседы, - сообщает HALYQSTAN. - Никакой официальной информации на этот счет пока нет. Известно, что на работе Мусагазина отсутствует, нет ее и в составе костанайской рабочей делегации чиновников, отправившейся в Астану для участия в заседании.

Корреспондент "Нашей Газеты" пока тоже не смог подтвердить эту информацию. На телефонные звонки не отвечают ни по личному телефону, ни в приемной заместителя акима. В пресс-службе департамента полиции предложили адресовать вопросы к КНБ.

В пресс-службе акима Костанайской области также пока не комментируют возможное задержание.

Сегодня же на страничке Правозащитного центра Костанайской области сообщили, что КНБ возбудило уголовное дело в части необоснованного приобретения виброакустических аппаратов на сумму около миллиарда тенге.

Ранее по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в сфере закупки медицинского оборудования был задержан руководителя управления здравоохранения Данияр Джандаев и ряд его подчиненных. Руководитель Правозащитного центра Николай Гиньятов неоднократно подчеркивал, что такие коррупционные схемы могли существовать только при отсутствии должного контроля со стороны Гульбарам Мусагазиной. За это замакима подала иск о клевете и по решению суда Гиньятова признали виновным и оштрафовали.

В пресс-службе прокуратуры Костанайской области обещали предоставить информацию по мере ее поступления.