По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 12-14 февраля, на территории Костанайской области ожидается переменная облачность без осадков. На севере, юге и востоке области прогнозируется туман.





- Температура воздуха по области в четверг ночью будет 22-27, на востоке 30 градусов ниже нуля, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём термометры покажут -13...-18, на востоке -21 °С. В пятницу ночью столбики термометров опустятся до -20...-25 °С, на востоке -28 °С. Днём ожидаем -13...-18 °С. В ночь на субботу мороз немного ослабнет - будет -18...-23 °С, на востоке -26 °С. Дневная температура будет в пределах -10...-15 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -24...-26 °С, днём -15...-17 °С. В пятницу: ночью -21...-23 °С, днём -13...-15 °С. В субботу: ночью -18...-20 °С, днём -10...-12 °С.

В ближайшие трое суток ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере области.

