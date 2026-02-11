Константин ЗАРЯ, осужденный за смертельное ДТП с пятью автомобилями в Костанайской области, обратился в медпункт тюрьмы 23 ноября в 12:00. В 15:00 его привезли в 1-ю городскую больницу, а в 18 45 Заря скончался. Его близкие подозревают сотрудников тюрьмы в халатности.

Напомним, суд установил, что 18 декабря 2023 года на 41 км трассы Аулиеколь-Костанай Honda CR V под управлением Зари, следуя за лесовозом, выехала на встречную полосу и столкнулась с BMW X5 потерпевшего Сергея Мнеяна. Машину последнего занесло на встречную полосу, где она врезалась в Chevrolet Cobalt и Hyundai accent. Водитель Cobalt Александр Скацкий скончался на месте. В аварию также попал "ВАЗ 2110".

Согласно же показаниям потерпевших Омаровых из Hyundai accent и сестры и дочери Зари, ехавших с ним в Honda CR V, на встречную выехал не Заря, а Мнеян, чем и спровоцировал ДТП.

Близкие Константина по-прежнему, как и сам Заря в суде, не признают его вину в ДТП.

Ранее его дочь Светлана КОВАЛЬЧУК поведала корреспонденту «НГ» факты, которые, по ее мнению, указывают на игнорирование состояния здоровья Зари и халатность сотрудников тюрьмы.

Адвокат Зари ходатайствовал, чтобы Константина поставили на учет в учреждении под особым контролем, так как он уже стоял на диспансерном учете и в ходе судебного разбирательства два раза лежал в инсультном отделении. Однако Ковальчук утверждает - терапевт Учреждения № 3 сообщил, что не имел документов об этом обстоятельстве.

Также, по словам дочери, врач утверждал, что накануне смерти ходатайствовал руководству учреждения № 3 о госпитализации Зари. При этом, как заявляет Ковальчук, ссылаясь на слова заместителя главного врача 1-й больницы по лечебной части, компьютерная томография от 23 ноября показала, что одно легкое не работает вообще, а второе работает на какую-то часть. Как уверяет Светлана, этот же специалист сказал, что если бы Зарю привезли раньше, шансов спасти его было бы намного больше.

По факту смерти Константина Зари зарегистрировано уголовное дело, но адвокат ходатайствует о переквалифицировании его в дело о халатности сотрудников учреждения.

- Членами комиссии по разбору летального случая установлено, что на момент осмотра, согласно данным осмотра терапевта, показаний для экстренной госпитализации не было, - ответила на запрос «НГ» заместитель директора по организации медицинского обслуживания в исправительных учреждениях Индира СМАГУЛОВА. - Согласно клиническому протоколу диагностики и лечения «Грипп и ОРВИ у взрослых», одобренному объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 19 апреля 2019 года № 63, возможно, имели место молниеносное течение острого заболевания с бурно развивающимися симптомами интоксикации. Причина смерти: острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность. Сепсис. Синдром полиорганной недостаточности.

Членами комиссии по разбору летального случая осужденного халатность медицинских сотрудников учреждения № 3 КУИС не установлена.

Фото из архива «НГ»