О том, что дротиками отстреливают бродячих собак в микрорайоне № 5 "В" Житикары, сообщили сегодня, 10 февраля, в Instagram волонтеры группы help_animals_jiti.

- В Житикаре начался массовый незаконный отстрел собак, - пишут они. - По всему 5 "В" разбросаны тела убитых животных.

Волонтеры отмечают, что на домах, возле которых убили собак, установлены камеры видеонаблюдения. А также сообщают, что трупы еще не окоченевшие, а значит, убили животных недавно.

«НГ» обратилась в пресс-службу ДП Костанайской области за комментариями.

Кадр из видео