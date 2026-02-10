О массовом отстреле бродячих собак в городе сообщают волонтеры в Костанайской области
Андрей СКИБА
10 февраля 2026, 17:15 | Происшествия
О том, что дротиками отстреливают бродячих собак в микрорайоне № 5 "В" Житикары, сообщили сегодня, 10 февраля, в Instagram волонтеры группы help_animals_jiti.
- В Житикаре начался массовый незаконный отстрел собак, - пишут они. - По всему 5 "В" разбросаны тела убитых животных.
Волонтеры отмечают, что на домах, возле которых убили собак, установлены камеры видеонаблюдения. А также сообщают, что трупы еще не окоченевшие, а значит, убили животных недавно.
«НГ» обратилась в пресс-службу ДП Костанайской области за комментариями.
Кадр из видео
