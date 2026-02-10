Во время расширенного заседания правительства Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и Национальному банку разработать пошаговый алгоритм действий по снижению инфляции, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды

По словам Президента, основной задачей является снижение инфляции до разумного и сбалансированного уровня без резких колебаний.

"Причины высокого уровня инфляции нам понятны, теперь нужно решить эту проблему. Но без ущерба развитию страны, так как мнения по этому вопросу расходятся", — отметил Токаев.

Глава государства поручил правительству и Нацбанку совместно выработать комплекс мер. Он подчеркнул, что в данной работе должны участвовать все государственные органы и экспертное сообщество.

"Требуется срочно переломить неблагоприятную ситуацию. Нужно принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трёх лет и обеспечить качественную реализацию программы совместных действий", — поручил он.

Токаев также предупредил об ответственности за формальный подход к решению проблемы.

"Попытки заболтать проблему обсуждениями, разработка ненужных дорожных карт будут расцениваться как уход от ответственности. В подобных случаях будут приниматься строгие меры воздействия", — предупредил Президент.

Глава государства добавил, что реальным результатом работы будут считаться только конкретные показатели, способствующие росту реальных доходов населения.

Как ранее сообщала пресс-служба Акорды, на расширенном заседании правительства подведут итоги социально-экономического развития страны за 2025 год и обозначат главные задачи на предстоящий период.