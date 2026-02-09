По прогнозам синоптиков во вторник, 10 февраля, ночью на территории области ожидается снег, днём осадки - тоже преимущественно в виде снега, сопровождаемые метелью и гололёдом. На севере и западе туман.

В среду, 11 февраля, вновь снег, на севере и востоке - сильный, а такжн метель, гололёд. Туман будет на севере, юге и востоке области.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае во вторник снег, в среду - снег, метель.

- В ночь на вторник термометры покажут 5-10, на северо-западе 13, юге 2 градуса мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днем ожидаем -5...-10 °С, на юге -2 °С. В ночь на среду столбики термометров опустятся до -18...-23 °С, на западе до -26 °С, днём термометры покажут -15...-20 °С, на западе -23 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -5...-7 °С, днём -5...-7 °С. В среду: ночью -18...-20 °С, днём -15...-17 °С.

В ближайшие два дня ожидается переменный юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, юге и востоке области. Во вторник отдельные порывы ветра будут достигать 25 м/с, в среду - 23-28 м/с.