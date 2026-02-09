Сару Назарбаеву выписали из Национального госпиталя Медицинского центра Управления делами Президента (бывшее название – Совминка), передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Сара Назарбаева. Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie

В медучреждении сообщили, что пациентка завершила курс лечения и покинула стационар под амбулаторное наблюдение врачей в январе 2026 года.

"Иная информация, включая сведения о состоянии здоровья, диагнозе, методах и результатах лечения, в соответствии со статьей 273 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения", относится к врачебной тайне и разглашению не подлежит", – добавили в Совминке.

Напомним, информация о госпитализации Сары Назарбаевой появилась 5 мая 2025 года. Тогда сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии.

Через несколько дней после госпитализации в социальных сетях распространилась информация о скоропостижной кончине Сары Назарбаевой. Официальные источники опровергли эту информацию и назвали ее фейком.

В октябре 2025 года советник – пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай сообщил, что Сара Назарбаева с апреля проходит курс лечения в Национальном госпитале. Таким образом, Назарбаева находилась под наблюдением врачей около 9 месяцев.

Биография Сары Назарбаевой

Сара Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области. Она вышла замуж за Нурсултана Назарбаева в 1962 году. Через год у молодой пары родилась дочь Дарига. Вскоре на свет появились Динара и Алия Назарбаевы.

Пока дочери росли, Сара Назарбаева редко появлялась на публике. Как только дети стали самостоятельными, она активно занялась общественной деятельностью. С февраля 1992 года она являлась основателем и президентом Международного детского благотворительного фонда "Бобек".

Летом 1994 года она стала президентом фонда "SOS - детские деревни Казахстана". В 1999 году возглавила попечительский совет благотворительного фонда "Демография".

За выдающиеся заслуги в области благотворительности и милосердия Сара Назарбаева удостоена множества наград международных организаций. Среди них - такие весомые, как международная премия Всемирной организации здравоохранения им. Ихсана Дограмачи, международная премия Unity, премия "Курманджан Датка". Она удостоена золотой медали имени Чингиза Айтматова "За великий вклад в философию самопознания". Из рук Софи Лорен Сара Назарбаева получила международную премию "Золотое сердце", учрежденную Красным Крестом России и вручаемую за многолетнюю деятельность, направленную на поддержку подрастающего поколения.