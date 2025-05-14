Информация о смерти Сары Назарбаевой не соответствует действительности, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил советник-пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан Айдос Укибай.

Сара Назарбаева. Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie

"Отвечая на многочисленные запросы СМИ сообщаю, что Сара Алпысовна, супруга Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице. Информация о ее кончине не соответствует действительности", - написал Укибай в соцсети X.

Ранее в сети появилась информация о смерти супруги первого Президента. Сообщалось, что врачи больницы Управления делами Президента якобы приняли решение отключить ее от аппарата ИВЛ.