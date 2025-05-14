Сообщения о смерти Сары Назарбаевой официально опровергли
14 мая 2025, 17:15 | Общество
Информация о смерти Сары Назарбаевой не соответствует действительности, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил советник-пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан Айдос Укибай.
Сара Назарбаева. Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie
"Отвечая на многочисленные запросы СМИ сообщаю, что Сара Алпысовна, супруга Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице. Информация о ее кончине не соответствует действительности", - написал Укибай в соцсети X.
Ранее в сети появилась информация о смерти супруги первого Президента. Сообщалось, что врачи больницы Управления делами Президента якобы приняли решение отключить ее от аппарата ИВЛ.
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