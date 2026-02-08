Вчера, 7 февраля, спасатели рассказали о пожаре на территории садового кооператива в Костанае. Горело отдельно стоящее здание бани, сообщает пресс-служба ДЧС в соцсетях. О прошествии сообщил ребенок.

Кадр из видео

- На линию 112 позвонил несовершеннолетний, - отметили в ведомстве. - Мальчик не растерялся и действовал грамотно: своевременный звонок в экстренные службы позволил оперативно отреагировать на чрезвычайную ситуацию и предотвратить более тяжёлые последствия. Пожар ликвидирован, причина устанавливается.

О втором случае сообщили сегодня, 8 февраля. В селе Береговое района Беимбета Майлина огонь разгорелся в здании продуктового магазина. Потушить его помогли добровольцы из отрядов «Ауыл құтқарушылары». Это обученные и подготовленные местные жители, которые помогают локализовать пожар до прибытия профессионалов.

- Силами спасателей из зоны горения эвакуированы один газовый и один кислородный баллоны, что позволило предотвратить возможный взрыв, - рассказали в ДЧС Костанайской области. - Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Причина устанавливается.