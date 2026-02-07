Россия в ближайшие месяцы может получить право блокировать сайты в Казахстане, передает КазТАГ.

Иллюстративное фото

«Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о согласованных подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Подходы планируется закрепить соглашением, проект которого ожидает одобрения в ближайшие месяцы. Соглашением будут оговорены нормы по противодействию нелегальному использованию фильмов, музыки, книг и других объектов авторского права в цифровой среде. Также документ будет предусматривать формирование согласованных подходов государств-членов ЕАЭС к ограничению доступа к сайтам и онлайн-ресурсам, на которых незаконно размещается контрафактный контент», - сообщает в субботу пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана.

Примечательно, что пресс-релиз казахстанского министерства появился менее чем через сутки после статьи КазТАГ о негативном прецеденте со стороны России, входящей в состав ЕАЭС.

Так, 6 февраля редакция сообщала, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (Роскомнадзор) потребовала заблокировать сайт КазТАГ из-за материалов про уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора Асета Матаева и главного редактора Амира Касенова.

Поводом для требования блокировки стали статьи «Руководители КазТАГ, их адвокаты и потерпевшие вкладчики Freedom сделали заявление (видео)», «Адвокат поддержал представителя потерпевших по делу Freedom Finance», «Пострадавшие от Freedom Finance выступили в защиту Амира Касенова». Примечательно, что у российской стороны нет претензий к фотоиллюстрациям – судом РФ выбран надуманный и незаконный повод – «нарушением авторского права» суд России счел сами факты проведения пресс-конференции и другие выступления с участием находящегося под следствием руководства МИА КазТАГ – Матаева и Касенова, их адвокатов и потерпевших вкладчиков Freedom Finance, касательно уголовного преследования руководства КазТАГ. Авторские права на указанный контент принадлежат агентству КазТАГ, его адвокатам и выступившим в поддержку журналистов пострадавшим вкладчикам Freedom Finance, однако это не помешало российскому суду вынести незаконное решение и на этом основании Роскомнадзору требовать от казахстанского хостинг-провайдера блокировки сайта казахстанского СМИ якобы по причине нарушения «авторских прав».

Учитывая, что речь идет о суверенитете Казахстана, в том числе информационном, КазТАГ 6 февраля направил запросы в генеральную прокуратуру, комитет национальной безопасности, министерство юстиции, министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, а также в министерство культуры и информации, и попросил ответить на следующие вопросы:

1) Обязаны ли казахстанские юридические лица, в том числе провайдеры интернет-связи, хостинг-провайдеры и средства массовой информации подчиняться требованиям Роскомнадзора и удалять либо блокировать казахстанские сайты и/или ссылки на них, и если да, то почему?

2) Какие принимаются меры со стороны генеральной прокуратуры, комитета национальной безопасности, министерства юстиции, министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, а также министерства культуры и информации Республики Казахстан для защиты информационного суверенитета Республики Казахстан, а если меры не принимаются, то почему?