Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Tengri Life.

Фото instagram.com/nurlan__saburov

По данным издания, решение было принято "в интересах национальной безопасности". Пока ни российские ведомства, ни сам комик, ни его представители не комментировали ситуацию.

По информации СМИ, Сабуров прилетел в ночь накануне в московский аэропорт Внуково рейсом из Дубая. После прохождения паспортного контроля его якобы сопроводили в отдельное помещение, где вручили официальный документ о запрете въезда в Россию.

В сети появились кадры задержания Нурлана Сабурова в аэропорту. Как отмечают СМИ, артист узнал о запрете на въезд в Россию уже по прилёте в Москву, когда проходил пограничный контроль.

Telegram-каналы также сообщают, что в материалах правоохранительных органов упоминались финансовые вопросы, в частности, предполагаемое использование посредников для перевода доходов, полученных в России. Также утверждается, что комик владеет в России имуществом на сумму более 60 миллионов рублей.

Позже Тelegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники сообщил, что Сабуров намерен вылететь в Алматы.

По информации издания, после инцидента на паспортном контроле в московском аэропорту Внуково Сабуров отказался от бесплатной депортации в Дубай, поскольку, по утверждению источников, обязательным условием перелёта было использование наручников. В итоге комик якобы самостоятельно приобрёл билет в Казахстан.

Mash утверждает, что Сабуров прилетел в Москву из ОАЭ бизнес-классом. После уведомления о запрете на въезд он, по данным канала, несколько раз уточнял, будет ли депортирован, а затем заявил, что не располагает средствами на обратный билет до Дубая. Когда ему объяснили условия депортации, он якобы нашёл деньги и купил билет до Алматы. Ближайший рейс, по информации источников, запланирован на послеобеденное время.

В Министерстве иностранных дел Казахстан изданию сообщили, что информация о задержании Нурлана Сабуров от компетентных органов РФ не поступала.

"Относительно гражданина РК Н.Сабурова сообщаем, что он или его законные представители не обращались в посольство РК в России", - говорится в сообщении.

Официальные ведомства России и представители Сабурова эту информацию на момент публикации не комментировали.

Напомним, в мае прошлого года российские СМИ сообщали, что комик владеет роскошным коттеджем и земельным участком в Подмосковье. Сабуров якобы живет в закрытом элитном поселке в доме, который стоит около 115 миллионов рублей (около 731 миллиона тенге).

Также, по данным пабликов, у стендапера есть два автомобиля: Mercedes "Гелендваген" 2018 года с номером SBR, цена — примерно 20 миллионов рублей (128 миллионов тенге), и Cadillac Escalade 2021 года, который стоит около 11 миллионов рублей (70 миллионов тенге).

В мае прошлого года Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства — комик превысил допустимый срок пребывания в 90 дней. Сабурову дали две недели на то, чтобы покинуть РФ и въехать обратно по всем правилам миграционного законодательства. По данным Telegram-каналов, тогда ему также назначили административный штраф в размере 5,5 тысячи рублей.

Что известно о Нурлане Сабурове

Нурлан Алибекович Сабуров родился 22 декабря 1991 года в Степногорске, он известный казахстанский стендап-комик, ведущий, актер и медиаперсона. Один из самых популярных русскоязычных юмористов последнего десятилетия, прославившийся благодаря участию в шоу Stand Up на ТНТ и роли ведущего в нашумевшем YouTube-проекте "Что было дальше?".

"Что было дальше?" и медийный успех

Шоу "Что было дальше?" (ЧБД) - проект на платформе YouTube, быстро ставший культурным феноменом. Суть формата - приглашенная знаменитость рассказывает личную историю, а команда комиков, в том числе Сабуров, пытается угадать ее финал, не скупясь на жесткий юмор и провокации. Несмотря на шквал критики за оскорбительные шутки, шоу собрало многомиллионную аудиторию.

Рейтинги, признание, бизнес

В 2020 году журнал Forbes включил Сабурова в список "30 до 30" в категории "Новые медиа". Тогда же шоу "ЧБД" признали самым прибыльным блогерским проектом года в России, заработавшим на рекламе 3,55 миллиона долларов.

Сабуров активно гастролирует, в том числе за пределами СНГ, и периодически участвует в кино.