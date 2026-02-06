В Казахстане продолжаются внеплановые проверки стоматологических клиник. Если в январе работу приостановили 73 стоматологии, то сейчас закрылись уже более 140, передаёт TengriHealth.

Фото depositphotos

Проверки: цифры и регионы

По информации Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава, по всей стране прошло 456 внеплановых проверок. По состоянию на 5 февраля завершились 313 проверок, девять находились на стадии регистрации, одна продолжалась.

"По итогам проверок 143 клиники прекратили свою работу, — рассказали в Комитете. — Больше всего их в Атырауской области: здесь остановили работу 54 стоматологии, в Алматы — 26, в Актюбинской области — 12, в Астане — 11 и в Кызылординской области — 10".

Миллионные штрафы

По итогам проверок клиники заплатили почти 75 миллионов тенге штрафов. Всего составили 476 административных протоколов по разным нарушениям:

Незаконная медицинская или фармацевтическая деятельность — 140 протоколов на 3,1 миллиона тенге;

Нарушение правил лицензирования — 62 протокола на 8,6 миллиона тенге;

Нарушение правил фармацевтической деятельности и обращения лекарств и медизделий — 84 протокола на 19,3 миллиона тенге;

Грубые нарушения стандартов оказания медицинской помощи — 70 протоколов на 3,9 миллиона тенге.

Также, по данным ведомства, зафиксировали 13 случаев производства, закупки, транспортировки, хранения, продажи, использования или рекламы незарегистрированных и запрещённых к применению лекарств и медизделий на 6,8 миллиона тенге.

Контекст

Поводом для проверок стал скандал с выводом десятков миллиардов тенге пенсионных излишков. 9 сентября глава Агентства по финмонторингу Жанат Элиманов доложил Главе Государства о резонансных фактах незаконного обналичивания пенсионных накоплений. Агентство выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из ЕНПФ под видом оплаты стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы.

В "Отбасы банке" также сообщили о выявлении системных злоупотреблений при оформлении заявок для оплаты стоматологических услуг. При этом было отмечено, что многие клиенты из разных регионов страны предпочитали проходить лечение именно в стоматологических клиниках Атырау.

По данным "Отбасы банка", в период с 2021 года по август 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz провели 795 424 тысячи транзакций на сумму 757 миллиардов тенге только по стоматологическим услугам. Более 222 миллиардов тенге ушло в топ-20 клиник, половина которых расположена в Атырау, остальные - в Алматы и Астане. Известно, что только в одну из клиник, расположенную в Атырау, от граждан были направлены пенсионные излишки в размере 22,9 миллиарда тенге.

В связи с этим с 15 сентября в Казахстане приостановили приём заявлений на использование пенсионных накоплений на данные услуги.