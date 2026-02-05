Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провёл совещание по подготовке к весенним паводкам, передает Informburo.kz. В зоне повышенного риска оказались пять регионов, которым поручили усилить противопаводковые меры и завершить все работы до 1 марта, сообщает пресс-служба правительства.

Фото правительства Казахстана

На совещании проверили готовность водохозяйственных объектов, дорог и мостов, а также сил и средств реагирования. Отдельно рассмотрели прогнозные данные и моделирование паводковой обстановки с использованием систем Tasqyn и Talsim. Также с докладами выступили представители регионов, отнесённых к зонам повышенного риска.

"Начало весны ожидается тёплым и с осадками. Обильные дожди, прошедшие осенью прошлого года, привели к образованию ледяной корки на поверхности земли в ряде регионов, что может осложнить паводковую ситуацию. В этой связи важно быть готовыми к различным сценариям и заранее принять необходимые меры. Особенно это касается акиматов Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, и Абайской областях, где имеется ряд проблем и решения по некоторым из них до сих пор не приняты", – отметил Канат Бозумбаев.

Согласно предварительному гидрологическому прогнозу "Казгидромета", весной на большей части территории страны ожидается количество осадков выше нормы. Это повышает риск подтоплений, особенно при резком потеплении и активном таянии снега. Накануне синоптики предупредили, что в зоне повышенного риска весенних паводков находятся те же пять регионов – Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Абайская области.

Вице-премьер поручил акиматам заблаговременно провести взрывные работы на реках там, где это требуется, очистить водоотводные каналы, арыки, водопропускные сооружения и ливневую канализацию, а также обеспечить своевременный вывоз снега не только в городах, но и в сельской местности.

Министерству экологии поручили обеспечить ежедневный мониторинг погодных условий и оперативно доводить штормовые предупреждения до заинтересованных органов. Министерство водных ресурсов должно определить объёмы наполнения водохранилищ, обеспечить постоянный контроль за ними и при необходимости заранее организовать безопасный сброс воды, а также наладить обмен информацией с сопредельными государствами по трансграничным водоёмам.

Министерству искусственного интеллекта совместно с другими госорганами поручили смоделировать возможную паводковую обстановку в регионах в системе Tasqyn с интеграцией данных Talsim и определить потенциально уязвимые населённые пункты.

МЧС поручено заблаговременно провести республиканские учения "Коктем-2026", отработать алгоритмы действий при осложнении паводковой ситуации и обеспечить готовность сил и средств государственной системы гражданской защиты. Совместно с МВД ведомство должно проработать вопросы эвакуации населения и формирования запасов продовольствия, ГСМ, медикаментов и других средств жизнеобеспечения, особенно в населённых пунктах с риском нарушения транспортного сообщения.

В правительстве также сообщили, что в регионах уже выполнили значительный объём противопаводковых работ. Возвели 831 км защитных дамб и валов, отремонтировали и построили более 1000 км дренажных систем, каналов и арыков. На автомобильных и железнодорожных участках установили и заменили 934 водопропускных сооружения. Капитальный ремонт мостов провели в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.