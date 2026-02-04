Больше года прокуратура Костаная добивалась отмены решения о повышения тарифа на услуги ТОО «Тазалык-2012» по вывозу твердых бытовых отходов. И в декабре 2025-го все-таки пришла к успеху. Но ответчик, аппарат маслихата Костаная, не согласился с решением экономического суда и подал апелляционную жалобу, которую рассмотрели вечером 3 февраля.

13 декабря 2024 года тариф на вывоз мусора решением маслихата был повышен на 53% - с 404,25 до 619,64 тенге для жителей многоэтажек, с 482,16 до 739,05 тенге - для частных домов. Эти цифры - без учета НДС. Прокуратура посчитала, что решение о повышении необоснованно и незаконно. В надзорном органе отметили, что, во-первых, расчеты тарифа для мусоровывозящей компании содержат необоснованные расходы, а во-вторых, исходные данные никто особо не проверял. В маслихате Костаная отмечают, что включили лишь фактические расходы предприятия, без которых оно не сможет работать.

- Считаем, что решение экономического суда обоснованно и не подлежит отмене, - сказала прокурор Айнур ИСКАКОВА. - Доводы о том, что достоверность расчетов должна проверяться специалистом, несостоятельны. Почему? Потому что когда прокуратура Костаная проводила анализ, уже привлекался специалист. Он представил заключение, которое имеется в материалах дела. По этому заключению в тарифе есть расходы, которые не должны были туда попасть. А включение в расчеты показателей за 2018 год напрямую противоречит утвержденной министерством методике расчета.

Руководитель организационно-правового отдела маслихата Костаная Айжана ТЛЕУГАЛЕЕВА настаивала, что решение о повышении тарифа принято на законных основаниях и полностью обосновано.

- С решением суда мы не согласны, - сказала она. - Суд не принял во внимание тот факт, что проект повышения тарифа был опубликован в открытом доступе для того, чтобы его изучили костанайцы. Проект прошел антикоррупционную экспертизу. Также без замечаний проект оставили в костанайском филиале палаты предпринимателей и в общественном совете Костаная. А маслихат исключил некоторые затраты, благодаря чему тариф повысили лишь на 53%, а не на 71%, как предлагалось изначально.

Напомним, что решение маслихата о повышении тарифа не было единогласным. В зале суда 3 февраля в качестве слушателя присутствовала голосовавшая против депутат Меруерт ЖАБАЕВА. Она не имела права высказываться, так как не являлась участником процесса. Но после решения первой судебной инстанции называла его «победой законности и справедливости», а также «важным шагом к восстановлению справедливости и защите прав жителей города».

Самым эмоциональным оказалось выступление представителя отдела ЖКХ акимата Костаная Тулегена ЗАКСАЛЫКОВА. Этот госорган привлечен к судебному процессу в качестве третьего лица.

- По существу в этом деле формализм против экономической реальности, - сказал он. - Суд допустил классическую ошибку, подменив экономическое обоснование затрат на их формальную бухгалтерскую классификацию. Нельзя все мерить одним аршином. Командировочные расходы, обучение сотрудников - это не каприз ТОО, а составляющие современного процесса управления коммунальным комплексом. Их исключение из тарифа основано на гипертрофированном формализме и ведет к фиктивной себестоимости.

Заксалыков настаивал, что новые расчеты тарифа для мусоровывозящей компании, которые маслихат будет рассматривать в случае отмены предыдущего решения, приведут к еще более существенному удорожанию услуг: с 619,64 тенге до 665,4 тенге для жителей многоэтажек, с 739,05 тенге до 793,6 тенге для частных домов. Выросла и ставка НДС, что также увеличит плату за вывоз мусора.

- Использование актуальных данных приведет не к удешевлению, а к удорожанию тарифа, - отметил представитель отдела ЖКХ. - Таким образом решение суда, которое позиционируется, как защита интересов населения, приведет в долгосрочной перспективе к парадоксальному результату - кризису устойчивости услуги и коллапсу системы из-за недофинансирования.

Больше всего вопросов у суда вызвали включенные в тариф нотариальные услуги. Это затраты предприятия на взыскание долгов неплательщиков. Ведь по сути эти деньги возвращаются в предприятие, когда долги все-таки взыскивают.

- Отмечу, что не все затраты по исполнительным надписям возвращаются. И не все они возвращаются за календарный год. Возвратность там очень спорная, - сказала директор ТОО «Тазалык-2012» Мария НЕФЕДОВА. И после вопроса судьи добавила: - Мы не можем просчитать тариф индивидуально для каждого человека. Поэтому в тариф включена вся фактическая затратная часть. Если бы была возможность рассчитать каждого индивидуально, мы бы так и делали. Но закон нам этого не позволяет. В то же время мы не можем предугадать, сколько человек не будут оплачивать наши услуги. Наш тариф и так расчитывается на основе данных за прошлый год. Рост налогов, рост МРП - это не предусмотрено методикой. То есть фактически мусоровывозящие компании работают в будущем по прошлогодним данным.

- Ваше ТОО извлекает прибыль? - спросила судья Елена СЛОБОДЯНИК.

- Да. Но прибыль мы получаем не за счет тарифа на вывоз мусора, а за счет других видов деятельности, - ответила Нефедова.

Апелляционная коллегия, выслушав стороны, оставила решение экономического суда без изменений, а жалобу маслихата без удовлетворения.

- Коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции, каких-либо правовых оснований для отмены решения не находит, - пояснил судья Максат СЕРГАЗИН. - Коллегия согласилась, что в тариф были заложены расходы, которые не соответствуют методике. В данном случае, как мы выясняли, та же госпошлина, которая взыскивается через суд, не должна ложиться на плечи потребителей.

Решение вступило в законную силу, но все еще может быть обжаловано.

Тулеген Заксалыков сообщил после заседания, что, скорее всего, судебные тяжбы продолжатся. Журналисты пытались выяснить - будет ли теперь проведен перерасчет за то время, что действовал незаконный тариф, а также спрашивали о том, сколько теперь будут платить костанйцы. Представитель отдела ЖКХ пообещал, что проведет брифинг с ответами на эти вопросы. На вопрос о дате брифинга он не ответил.

Фото автора





Читайте также:

Плата за вывоз мусора может вырасти на 53% в Костанае. С новым тарифом согласны не все депутаты

Восемь - "за". Депутаты большинством голосов все-таки поддержали рост тарифа на вывоз мусора в Костанае



Источник:

Базовый минимум для «Тазалыка» - Какие расходы ТОО должны оплачивать горожане? Ответ на вопрос нашли в суде



