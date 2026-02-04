В Жезказгане завершился чемпионат Казахстана по настольному теннису среди спортсменов 2011 г.р. и моложе, в котором борьбу за медали в командных соревнованиях, в одиночном, в парном и в смешанном разрядах вели сборные Астаны, Алматы, Шымкента и 16-ти областей республики. Сборную Костанайской области составили воспитанники отделения настольного тенниса ДЮСШ № 2.

Играет Жания Бекмухамбетова / Фото ttfrk.kz

Чемпионат стартовал с командных соревнований, прошедших в два этапа. Успешно преодолев групповой этап, команды и юношей, и девушек Костанайской области вышли в плей-офф. В четвертьфинале юноши уступили сборной Карагандинской области, а девушки проиграли команде Мангистауской области.

Обе команды-соперницы костанайских теннисистов заняли в итоге третьи места. Победителями же чемпионата среди команд юношей стала сборная Туркестанской области, а среди команд девушек - сборная Карагандинской области.

Юлия Даниярова и Жания Бекмухамбетова / Фото ttfrk.kz

В личных соревнованиях успешно выступила 12-летняя воспитанница ДЮСШ № 2 Жания Бекмухамбетова, тренирующаяся под руководством Юлии Данияровой. Она завоевала три золотые медали и стала абсолютной чемпионкой Казахстана среди спортсменов до 15 лет.

Жания Бекмухамбетова чемпионка Казахстана среди спортсменов 2011 г.р и моложе в одиночном,... / Фото ttfrk.kz

В одиночном разряде она выиграла в финале в напряженной борьбе со счетом 3:2 у Марии Лукьяновой из Карагандинской области.

...парном... / Фото ttfrk.kz

В парном разряде среди девушек Бекмухамбетова и ее соперница по финалу Лукьянова уверенно прошли весь чемпионат и в решающей встрече одержали победу над парой из Карагандинской области Айша Омарова / Айым Амирза.

...и смешанном разрядах / Фото ttfrk.kz

Третью золотую медаль Бекмухамбетова завоевала в смешанном парном разряде, в котором играла с победителем чемпионата в одиночном разряде среди юношей Марленом Жумагулом из Туркестанской области. Дойдя до финала, костанайско-туркестанская пара выиграли там у дуэта из Карагандинской области Манас Турдугожаев / Мария Лукьянова со счетом 3:1.