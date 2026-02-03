Заседание апелляционной коллегии Костанайского областного суда состоялось сегодня, 3 февраля. Рассматривали жалобы на приговор в отношении экс-прокурора Рудного Мурата УСПАНОВА, осужденного к 4 годам и 6 месяцам колонии за покушение на получение взятки.

Момент рассмотрения дела в суде № 2 Костаная

Осужденный счел приговор слишком суровым и вновь просил суд заменить наказание на штраф, который готовы оплатить его родственники. У прокурора тоже возникли некоторые претензии к судебному решению.

Напомним, в чем обвиняли бывшего прокурора. Ревизионная комиссия по Костанайской области в 2024 году провела проверку в отделе строительства акимата Рудного. Выявили нарушения. Успанов несколько раз встречался с начальником отдела строительства Дауреном Жакеновым. Тот просил помочь с решением вопроса, а прокурор предложил передать ему деньги в размере 20 млн тенге в качестве взятки за способствование в том, чтобы прекратить проверку о нарушениях по благоустройству 39-го квартала в Рудном и прекращение преследования по уголовному делу о растрате.

В суде Мурат Успанов вину признал. Его признали виновным 31 октября 2025 года.

По процессуальным срокам все апелляционные жалобы должны были поступить до 17 ноября. Свои возражения своевременно отправили адвокаты Амирхан АСКАРОВ и Тимур ЕРЕКЕШЕВ, защищавшие подсудимого. А также прокурор Еркебулан Айтбаев, выступавший в первом процессе гособвинителем. В декабре все жалобы планировали рассмотреть.

Однако 2 декабря поступила апелляционная жалоба от третьего адвоката осужденного Сабыржана ӨСКЕЛЕНҰЛЫ. Так как он опоздал, пришлось ходатайствовать о восстановлении сроков подачи жалобы.

Өскеленұлы пояснял суду, что опоздание произошло из-за крайне тяжёлого эмоционального и психологического состояния его подзащитного Успанова, вызванного систематическим психологическим давлением, страхом наказания и последствий для его семьи, несправедливым приговором суда в части назначенного ему наказания. Указанное состояние сопровождалось глубокой депрессией, потерей сна, тревогой и апатией, что полностью подавило его способность адекватно действовать и принимать решения, в том числе, с защитой своих прав.

С доводами третьего адвоката не согласились ни в суде № 2 Костаная, ни в областном суде.

Но 3 февраля рассмотрели жалобы двух других адвокатов бывшего прокурора.

Мурат Успанов в должности прокурора Рудного

- Считаем приговор суда в отношении Успанова чрезмерно суровым, - сказал Амирхан Аскаров. - Считаем, что данное наказание не соответсвует совершенному деянию. Статья предусматривает альтернативное наказание в виде штрафа. Возможность его оплатить имеется, предоставлялись документы о наличии у брата и родственников денег на счетах в банках. Прошу учесть, что Успанов вину признал в полном объеме, а также наличие малолетних детей. Просим приговор суда изменить и назначить наказание не связанное с лишением свободы. Успанов наряду с основным наказанием также получил пожизненный запрет на работу в системе государственной службы. Это и так наказание, которое он понесет.

- У нас цель наказания - не физические страдание или унижение человеческого достоинства, а восстановление социальной справедливости, - добавил Тимур Ерекешев. И подтвердил: - Были приложены к материалам дела банковские выписки, которые свидетельствуют о возможности оплатить штраф.

Прокурор Танзиля ОРИМБАЕВА выступила против замены тюремного срока на штраф. Однако отметила, что в приговоре незаконно конфискован сотовый телефон марки iPhone 15 - конфисковать можно только имущество, которое приобретено преступным путем или если оно было использовано в качестве орудия совершения преступления. Так как телефон прокурора не подпадает под эти критерии, его следует вернуть владельцу.

Судья Мадина САЛАМАТОВА согласилась вернуть телефон бывшему прокурору. И отказала в удовлетворении апелляционной жалобы.

- Уголовный закон предписывает назначать наказание и определять его вид с учетом степени опасности деяния и личности осужденного, - пояснила Саламатова. - Я думаю, излишне говорить о том, что коррупционные преступления имеют высокую степень общественной опасности. Нулевая терпимость к коррупции закреплена во всех законах. Что касается личности, то, соблюдая принцип равенства всех перед судом, необходимо исходить из того, что к лицам на высоких и ответственных должностях в правоохранительной системе налагают дополнительные обязанности. На Успанова налагались обязанности не только по соблюдению закона о госслужбе, но и по борьбе с коррупцией. Поэтому наказание в виде лишение свободы законно и обоснованно. Оснований для его смягчения или замены на штраф нет.

Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в кассационном порядке.

