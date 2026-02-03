Да, по-другому, кроме как оксюмороном в заголовке, ситуацию не описать. Жители дома № 153 по ул. Козыбаева доказывают, что парковка, владельцем которой в частном порядке является Павел ЛИМ, по закону должна быть в их общедолевой собственности.

30 января они заявили в суде, что Лим ограничивал доступ к стоянке и дверям в подъезд, куда проходят через стоянку, тем жильцам, которые не оплатили услугу парковки.





Как заявил представитель ОСИ, жильцы платили за свое же имущество» / Фото из архива «НГ»

Дом сдали в 2009 году, но только в 2021 году, когда образовали ОСИ и стали поднимать документы, жильцы узнали, что по договору купили квартиры уже со стоянкой. В том же 2009 году застройщик ТОО «БК-Строй» продал территорию стоянки Павлу Лиму, который с тех пор сдавал в аренду парковочные места. Жители дома считают сделку по продаже стоянки незаконной.

8 июля 2025 года на собрании они требовали от Павла Лима передать парковку в их собственность.

Ранее попытались в суде добиться признания незаконной сделки 2009 года, по которой «БК-Строй» продал стоянку Лиму. Но суд встал на сторону последнего.

Павел Лим не против отдать стоянку, но не бесплатно. Первым предложением была сумма в 66 млн тенге - в такую сумму оценил стоянку оценщик. Затем снизил цену до 22 млн тенге.

И после отказа жителей Лим подал иск о разделе земли, в котором фактически хочет продать территорию стоянки жителям дома.

Иск 30 января рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области в связи с тем, что дело затрагивает интересы детей, проживающих в доме.

Ответчиками выступили многочисленные жильцы, а ОСИ «Козыбаева 153» участвовало в качестве третьего лица.

- На сегодня я не хочу никаких отношений с этим домом иметь и мне бы хотелось каким-то образом от этой земли избавиться, - пояснил в суде Лим. - Они предлагали - давайте вы ее нам просто так отдадите. Нет у меня желания просто так ее отдавать. В свое время я отдавал какие-то деньги за нее. Выше стоимости оценочной я тоже не требую.

- Хватаю вас за язык, грубо говоря, - сказал представитель ОСИ Жаслан БАЙБАЗАРОВ. - Вы потратили 500 000 тенге на приобретение участка. За весь период владения вы получали ежегодно денежные средства - плату за использование этой земли.

- Нет. Мы получали плату за поддержание охраны участка. Они охраняли автомобили жильцов.

- Прибыль получали же?

- Я бы не сказал, потому что, наверное, эти деньги уходили на зарплаты охранников.

- То есть вы альтруист, вы работаете для людей бесплатно? Вы использовали кондоминиум и взымали деньги с владельцев этого кондоминиума за то, что они ставят там машины?

- За услугу охраны.

- Услугу охраны? Охранная деятельность - лицензируемый вид деятельности. Если вы заявляете об услугах охраны, где лицензия? Если ее нет, весь доход должен быть конфискован, а вы должны быть привлечены к ответственности.

- Не в прямом же смысле охранная деятельность! Просто сидели люди.

- Хорошо - вы занимались какой-то непонятной деятельностью, используя общее имущество кондоминиума, и деньги клали себе?

- Я использовал их на зарплату!

- Себе не клали?

- Да причем тут вообще эти вопросы?

- Вопрос о добросовестности.

Эльдар Идрисов (слева) и Павел Лим

- Никто не оспаривал такой порядок пользования долями участка, - вступил в спор представитель Павла Лима Эльдар ИДРИСОВ. - Была одна жалоба в 2022 году. Я приобщил к материалам дела заключение, где все его действия признаны правомерными.

- Вы признаете тот факт, что владельцы квартир не желали платить и требовали, чтобы вы обеспечивали бесплатный доступ к этой территории, а вы отказывались и взымали плату? - продолжалл Байбазаров.

- Мы этот факт не признаем, поскольку жильцы добровольно эти машины туда парковали, - ответил представитель истца.

- Тогда вопрос к жильцам.

- Конечно, они будут возражать, но до этого же они не возражали, - прервал Идрисов.

- А вы за них не говорите.

- Было вплоть до того, что именно на этой двери, которая входит в подъезд со стоянки, был другой кодовый замок - картой открывался, а не домофоном, - пояснил житель дома Дмитрий ЧЕРКАСОВ. - Картой, которую ты покупал.

- То есть даже в дом не могли попасть, не то что она парковку! - сделал вывод представитель ОСИ. И спросил Черкасова: - Вам препятствовали свободно заезжать на эту территорию?

- Да, естественно.

- Въезд на стоянку никак не ограничивал подъезды с другой стороны, - возразил Лим. - Там абсолютно свободный доступ.

- Такое положение дел в правовом государстве недопустимо и невозможно, - отметил Байбазаров. - Люди не могут летать о воздуху, чтобы попадать к себе в подъезды! Не может существовать многоэтажных, 9-этажных жилых домов из 100 квартир без стоянок! Такое в принципе недопустимо и невозможно!

И задал представителю истца ряд вопросов:

- В договоре купли-продажи указано, что предметом договора является автостоянка с кадастровым номером, кончается номер на 153. Все, что здесь указано, соответствует действительности?

- Да, конечно.

- Этот договор прошел государственную регистрацию?

- Да.

- Как вы прокомментируете, что кадастрового номера 153 не существует в природе?

- Я такой информацией не владею.

- Что это за кадастровый номер 153, который позволил волшебным образом зарегистрировать объект, не подлежащий продаже в индивидуальную собственность?

Этот вопрос о невозможности продажи общедолевого имущества в частные руки Байбазаров пытался разрешить и дальше:

- Общедолевое право - значит, там есть другие собственники долей, владельцы земельного участка. Так?

- Разумеется, - ответил Идрисов.

- Назовите, кто это. Кто был долевиком в тот момент, когда подписывался этот участок?

- У нас такой информации нет.

- И вас не заинтересовало, что право общедолевое продается, а согласия долевиков у вас нет?

- Мы считаем, это нормальная практика, поскольку на тот момент данный договор прошел госрегистрацию Соответственно, он является законным.

- Назовите норму закона, которая позволяет вам приобретать без согласия долевиков имущество общедолевое.

- Я вам сейчас не подскажу.

- Вам известно, что имеется акт приема передачи квартиры за несколько дней до вашей сделки между ТОО «БК-Строй» и гражданкой Стародуб Ириной?

- Согласно справке, которую нам предоставил регистрационный орган, эта информация содержится.

- Как вы прокомментируете, что «БК-Строй» продал Стародуб квартиру и земельный участок с тем же кадастровым номером, который находится в общедолевой собственности? Может быть, вот она - один из тех долеквиков, который должен был вам дать согласие, но вы не спросили у нее согласия?

- Не имеет отношения к предмету спора, - ответил представитель истца.

- Ранее был заявлен иск на 56 млн, сейчас на 46 млн. 10 млн разница. Откуда? - спросил Байбазаров. - Но мы посмотрим документы - постановление Костанайского городского суда от 20 августа 2025 года, где судья возвращает иск Лима в связи с тем, что изменилась площадь земельного участка. Та площадь, которая сейчас предлагается к выкупу. Полтора метра этой якобы стоянки забрал другой собственник и передвинул забор. Первая оценка, когда не было этого изъятия, и сейчас - почему площадь одинакова? Так не может быть. Поскольку Лим сам на том процессе заявлял - площадь изменилась, верните мне иск. Я участником был того процесса. Но по документам ничего не изменилось. Так не бывает.

- Дело в том, что при установке забора на стоянке первоначально действительно он был установлен не в соответствии с правоустанавливающим документом, фактически лишняя площадь была взята у другого собственника, - ответил Идрисов. - На сегодня забор полностью передвинут и соответствует всем документам. Мы произвели переоценку в связи с этим обстоятельством.

- Когда производилась оценка одним и тем же оценщиком, использовались те же самые документы! - возмутился представитель ОСИ.

Байбазаров продолжил поднимать факты, которые, по его мнению, указывают на незаконность сделки 2009 года. Там и карандашом дописанные две буквы «от» к словосочетанию «крытая автостоянка», в корне изменившие объект, на который некогда давали разрешение госорганы. И сторожка, которая, как выяснилось, стоит за границами участка и занимает государственную землю... Но правовой оценки суда все эти обстоятельства, по крайней мере пока, не получили - 2 февраля Лим отозвал свой иск. Как считает Байбазаров, именно под натиском этих фактов.





Эта сторожка незаконно занимает государственную землю, заявил представитель ОСИ / Фото из архива «НГ»

- Маленькая победа жителей, - прокомментировал «НГ» исход процесса Жаслан Байбазаров. - Дальше будем разбираться, доказывать, что это все было незаконно, а также привлекать к ответственности истца, который владеет сторожкой незаконно - она находится на государственной земле без оформления земли под ней. Госорганы сказали, что не знают, где находится автостоянка Павла Лима, потому что нет установления границ на местности. Получается тогда, что он незаконно использовал автостоянку, незаконно взымал деньги с владельцев кондоминиума. Они платили за свое же имущество.

Фото автора