В коридорах пусто. Как будто все ученики уже разошлись по домам: стулья составлены на парты, в кабинете труда для мальчиков убраны в ящики отвёртки и молотки… На самом деле детей здесь не было никогда. Общеобразовательная школа в селе Енбек только готовится их принять. Хотя должна была ещё в сентябре.

Смотришь с улицы – ну школа школой, не скажешь что прямо проблемный долгострой. По строительным меркам совсем небольшой объект, на сто мест. Свежей краской встречает спортзал, есть индивидуальные шкафчики и даже душевая комната.

Эту стройку начали ещё в 2023 году, как говорили, «для улучшения образовательной инфраструктуры региона». А улучшать есть что: прежняя школа, одноэтажная и утлая, по виду отсылает ко временам героического освоения Целины.

Конкурс на возведение объекта выиграло ТОО «Строительная компания АТТМ Group». А потом в управлении строительства заявили, что «работы столкнулись с задержками». Это притом, что им на тот момент выплатили около 90% от суммы по договору.

Ещё в августе прошлого года управление обратилось по этому поводу в экономический суд, и 20 числа того же месяца было вынесено решение понудить подрядчика выполнить договорные обязательства. Проще говоря – чтобы те незамедлительно устранили нарушения. Но они этого не сделали.

- Когда я увидел ситуацию на месте, - говорит гражданский активист Серик БАЙБЕКОВ, - мне аж больно стало, поэтому я обратился в Аппарат президента, да и тут бывал сам не раз. Обозначил наш президент, дал поручения, разработали же нацпроект? Значит, эти решения должны выполняться на местах.

Возникает следующий вопрос – довольно долгое время все, кто заинтересован, могли это самое отставание от графика наблюдать воочию. Почему таких мер не было принято раньше?

- Но существует ряд процедур, - объясняет руководитель управления строительства акимата Костанайской области Дидар ТЛЕУБАЕВ, - когда мы сначала уведомляем, потом подключается суд и судоисполнители, в законодательстве много моментов, которые требуется соблюсти. А так мы постоянно приезжаем, смотрим, делаем замечания и предложения.

Сейчас договор с подрядчиком, как говорят, «на просрочке»: отставание от графика на четыре месяца, если не больше. Управление строительства направило письмо в управление государственного архитектурно-строительного контроля для принятия мер, и ГАСК компанию тоже оштрафовал.

- Были замечания по отдельным кабинетам, - добавляет Дидар Тлеубаев, - например, по кабинетам химии и труда. Эти замечания исправлены. 3 февраля пройдут первые слушания о признании подрядчика недобросовестным поставщиком. Чтобы их лишили лицензии и заставили возместить ущерб.

По пути домой мы встретили директора сельской школы, которая пока ютится в старом здании.

- Всем, кто помог ускорить ввод в строй нового здания, передаю большой рахмет от себя и от учеников, - говорит директор Мырзакан ЕРМАГАМБЕТОВ, - обязательно приезжайте на открытие!

Для справки: в минувшем году возведение нескольких образовательных объектов региона столкнулось с нареканиями, критикой и даже иногда судебными санкциями. Я интересуюсь, существуют ли сейчас в Казахстане действенные механизмы по оперативному привлечению подрядчиков к ответу и по одностороннему расторжению договоров такого рода, если видны серьёзные нарушения?

- Да, формально существуют, - отвечает активист Серик Байбеков, - и привлекать оперативно, и взыскивать неустойки и штрафы, и включать недобросовестных поставщиков в «черный список». Это гарантируют Гражданский кодекс, закон «О государственных закупках», сами типовые договоры, а также правила казначейского сопровождения, строительного контроля и т. д. Проблема не в отсутствии законов, а в коррупционных рисках, слабом контроле заказчиков, в страхе чиновников принимать жёсткие решения. Как мы здесь видим, часто заказчики тянут до последнего, надеясь, что подрядчик всё же что-то сделает. Мне кажется, нужно упростить процедуры одностороннего расторжения в типовых договорах и сократить сроки предъявления претензий. А заодно ввести обязательное автоматическое начисление штрафов. Правительство должно ужесточить контроль, а Парламент – внести точечные жёсткие поправки.

Этот звонок в школьном коридоре должен впервые прозвенеть 9 февраля. Детям ещё придётся как-то объяснить, почему взрослые не смогли пустить их сюда в сентябре.

Фото автора