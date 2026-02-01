Впервые за всю историю системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) свыше 90 процентов граждан имеют статус застрахованных и получили гарантированный доступ к медицинской помощи, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения

По данным ведомства, в рамках реализации принятого по поручению Главы государства закона об ОСМС с января системой социального медстрахования за счет средств местных бюджетов охвачены около 960 тысяч человек с кризисным и экстренным уровнем благополучия (категории Д и Е). Из них уже 190 тысяч граждан, ранее не имевших доступ к медицинской помощи, смогли получить своевременную диагностику, лечение, профилактику и доступ к дорогостоящим операциям.

Так, 6,3 тысячи человек из вновь застрахованных социально уязвимых категорий пролечились в условиях больниц и дневных стационаров, также было оказано более 475 тысяч консультативно-диагностических услуг.

- Это значит, что еще 5 процентов граждан РК с низкими доходами получили доступ к плановой медицинской помощи за счет ОСМС. Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, больше не остаются без медицинской помощи – государство берет на себя эту ответственность, — сообщили в Минздраве.

В целях максимального охвата населения системой ОСМС и создания благоприятных условия для застрахованных закон предусматривает продление льготного периода с 3 до 6 месяцев.

Как отмечают в министерстве, теперь граждане, которые самостоятельно и без перерывов платят взносы в течение пяти лет, смогут сохранять статус застрахованного в течение шести месяцев даже при временном отсутствии платежей. Раньше этот срок составлял всего три месяца. В ведомстве уверены, что это справедливое и важное решение — оно поддержит тех, кто стабильно участвует в системе и сталкивается с временными трудностями.

Напомним, ранее "НГ" сообщала, что премьер-министр РК Олжас Бектенов назвал Фонд обязательного медицинского страхования (ФСМС) неэффективным и поручил передать его в ведение Министерства финансов.