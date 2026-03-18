В этом году казахстанцы не будут отдыхать на День Конституции 30 августа. Информацию подтвердила вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

"30 августа в этом году казахстанцы ещё успеют отдохнуть?", — спросили вице-министра журналисты в кулуарах Мажилиса.

Виктория Шегай ответила, что теперь День Конституции в Казахстане будут отмечать 15 марта.

"Нет уже (30-го не отдохнут — прим.). Потому что, вы знаете: как только будет принята и введена в действие новое Конституция, уже 15 марта будет официальный День Конституции", — ответила чиновница.

Новая Конституция вступит в силу 1 июля этого года. Министра юстиции ещё до референдума и принятия новой Конституции спрашивали, будут ли казахстанцы в этом году отмечать День Конституции "по-старому". Тогда Ерлан Сарсембаев ответил, что в случае законодательного установления иной даты государственного праздника День Конституции 30 августа "утратит статус государственного праздника со дня вступления в силу соответствующего закона".

Напомним, что новым Днём Конституции в Казахстане теперь считается 15 марта — день, когда казахстанцы проголосовали за её проект. Таким образом, в этом году на один выходной станет меньше.