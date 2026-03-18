Если ночью в ближайшие три дня температура еще будет минусовая, то днем нас ожидает стабильный плюс. Туман синоптики прогнозируют 19 марта на севере, востоке и юге области, 20 и 21 марта – на западе, севере и востоке. В Костанае в ближайшие дни также будет туманно.

Фото Олега ПАКА

Осадки в виде дождя пройдут только 21 марта днем на западе и севере области. Гололед на дорогах синоптики обещают по всей области ночью и утром в пятницу и в субботу.

- Температуру воздуха по области 19 марта ночью ожидаем -5..-10, днем 0..+5 градусов, - сообщила «НГ» синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – В пятницу, 20 марта, ночью -8..-13, на юге -5, днем +4..+9 градусов. В субботу, 21 марта, ночью -3..-8, на севере 0, днем +4..+9 градусов.

В Костанае столбики термометров покажут: 19 марта ночью -6..-8, днем +3..+5 градусов, 20 марта ночью -8..-10, днем +4..6 градусов, 21 марта ночью -6..-8, днем +4..+6 градусов.

Ветер в четверг прогнозируют западного, северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с, в Костанае – 3-8 м/с. В пятницу и субботу – юго-западный 9-14 м/с, на севере и востоке области -15-20 м/с.