Матч второго тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил в Костанае с талдыкорганским «Жетысу».

Жаслан Жумашев и Марко Вукчевич против Йована Пайовича / Фото instagram.com/jetisufk

Оба клуба проиграли свои стартовые матчи с одинаковым счетом 1:4 - «Тобол» уступил в Туркестане «Актобе, а «Жетысу» в столице - «Астане».

Состав «Тобола», по сравнению с первым туром, претерпел значительные изменения, и на поле манежа «Тобыл-арены» вышли вратарь Данил Устименко, защитники Роман Асранкулов (капитан команды), Кирилл Глущенков, Неманья Цавнич и Марко Вукчевич, полузащитники Мейрамбек Калмырза, Асхат Тагыберген и Абдулай Сиссе и нападающие Александр Зуев, Урош Милованович и Жаслан Жумашев.

Инициативой в матче со стартового свистка завладели хозяева, однако гости в первой же своей атаке попытались угрожать воротам хозяев, но Калмырза заблокировал удар от левого угла штрафной площади сербского нападающего «Жетысу» Страхинии Йовановича. На 5-й минуте «Тобол» заработал стандарт в девяти метрах от штрафной площади за снос хорватским защитником гостей Йованом Пайовичем нападающего хозяев Миловановича. Штрафной удар исполнил Тагыберген, но мяч от «стенки» улетел за лицевую линию. После розыгрыша углового удара полузащитник хозяев Сиссе нанес удар справа, но сербский полузащитник гостей Марко Зиванович выбил мяч из штрафной площади.

На 9-й минуте первую желтую карточку в матче заработал защитник хозяев Глущенков, остановивший рукой в 40 метрах от ворот грузинского полузащитника талдыкорганцев Цотне Мосиашвили. Капитан «Жетысу» Серикжан Мужиков со стандарта откатил мяч налево защитнику Асхату Балтабекову, а тот метров с 30-ти нанес удар по воротам. Но Устименко в падении отбил мяч. Через минуту «Тобол» заработал угловой удар на правом фланге. После подачи Тагыбергена на ближний угол защитники выбили мяч, а следующая подача Асракулова на правый край вратарской площадки Жумашеву до адресата не дошла - ее в падении прервал молдавский вратарь гостей Степан Сикач.

На 14-й минуте «Тобол» провел атаку по левому краю, откуда Асранкулов сделал заброс в штрафную площадь на Миловановича. Сербский нападающий, находясь под прессингом защитников Рауана Орынбасара и Балтабекова, сумел остановить мяч грудью и пробить между ними в правый нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой. После введения мяча в игру его из центрального круга Цавнич головой отправил вновь к штрафной площади гостей, где находился Милованович. Тот, сделав передачу налево Зуеву и получив ответный пас из пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, но мяч попал в ногу Орынбасара и перелетел через перекладину. А после подачи Тагыбергена от правого углового флажка Цавнич в высоком прыжке пробил головой в нижний ближний угол ворот, но мяч попал в ногу Сиссе и отлетел от ворот.

На 17-й минуте гости провели атаку по левому краю, и Мужиков от боковой линии сделал заброс к вратарской площадке, откуда Зиванович пробил головой в ближний угол ворот, но Устименко отбил мяч, а после повторного удара сербского полузащитника уже ногой мяч пролетел намного выше ворот. В ответной атаке «Тобол» заработал еще один угловой удар на левом фланге, но Сикач кулаком выбил мяч после его розыгрыша.

Хозяева продолжали владеть мячом, и на 23-й минуте заработали штрафной удар в четырех метрах от штрафной площади в районе ее правого угла. Мяч после удара Тагыбергена попал в стенку, но остался у хозяев, а затем Асранкулов уже с левого края сделал навес в штрафную площадь. Милованович головой скинул мяч на правый край вратарской площадки, но вратарь гостей в падении забрал его почти в ногах Жумашева.

После получаса игры Сиссе от центральной линии сделал длинный пас вперед Зуеву, а тот от правого угла штрафной площади выполнил поперечную передачу в центр под удар Миловановичу, но того опередил защитник гостей Динмухамед Кашкен, в падении выбив мяч головой. Через две минуты Милованович по центру сделал передачу на ход Жумашеву, но того опередил Сикач, в падении забрав мяч. Еще через минуту Тагыберген при розыгрыше штрафного удара у левой боковой линии сделал навесную подачу в штрафную площадь, но вратарь на выходе поймал мяч.

А на 37-й минуте гости сделали длинный заброс на Мужикова в штрафную площадь хозяев, но пробить точно по воротам помешал капитану гостей Глущенков.

Первые пять минут второго тайма игра проходила в центре поля, а на 50-й минуте Мосиашвили нанес дальний удар по воротам хозяев, но Устименко поймал мяч в падении перед собой. Через две минуты уже Жумашев нанес удар по воротам гостей из пределов штрафной площади после подачи слева Асранкулова, но мяч пролетел рядом с левой стойкой. А еще через две минуты гости заработали штрафной удар на левом краю, и после навеса в штрафную площадь Глущенков головой выбил мяч. Однако первым к нему успел Мосиашвили, пробивший из пределов штрафной площади над перекладиной.

Завершившийся голом штрафной удар исполняет Асхат Тагыберген / Фото instagram.com/jetisufk

На 58-й минуте во время атаки по центру «Тобол» заработал штрафной удар метрах в 30-ти от ворот. Тагыберген со стандарта сделал заброс в центр штрафной площади, откуда высоко выпрыгнувший Милованович пробил головой над вратарем в правый верхний угол ворот, открыв счет и в матче, и своим голам за костанайский клуб.

На исходе часа игры после введения Асранкуловым мяча из-за левой боковой линии, его вновь попытались отправить туда защитники, но он попал в угловой флажок, а затем защитник гостей Адильхан Добай выбил его в поле. Однако мяч перехватил Сиссе и, войдя слева в штрафную площадь, сделал от ее угла передачу в центр на Жумашева, который вторым касанием пробил точно в левый нижний угол ворот - 2:0.

После двух пропущенных за короткое время голов гости заметно активизировались, и через две минуты после атаки по левому краю мяч в штрафной площади получил Йованович, пробивший от угла вратарской площадки по воротам, но Устименко в падении выбил мяч. А затем вратарь «Тобола» забрал мяч на выходе после розыгрыша углового удара. Вскоре все тот же Йованович после атаки «Жетысу» по левому краю пробил от линии штрафной площади, и вновь Устименко выбил мяч на угловой.

На 66-й минуте вышедший на замену тремя минутами ранее полузащитник гостей Мади Жакипбаев попытался пробить по воротам из пределов штрафной площади, но мяч от Цавнича улетел за лицевую линию. После розыгрыша очередного углового удара на левом краю мяч вернулся к угловому флажку, и Балтабеков повторно сделал навес на ближнюю штангу, а набежавший Жакипбаев головой перевел его в дальний угол ворот - 2:1.

На 69-й минуте вместо Вукчевича на поле вышел Луис Герра. И через пять минут догнавший мяч у лицевой линии на левом краю Милованович сделал от боковой линии штрафной площади гостей подачу на правый край. Находившийся там Герра с метра от вратарской площадки с лету пробил в правый угол ворот, но Сикач в броске сумел отбить мяч.

На 78-й минуте Зуева и Жумашева заменили соответственно Рубин Хебай и Наурызбек Жагоров. И уже через две минуты пробежавший от центрального круга с мячом Герра сделал передачу на правый край штрафной площади Хебаю, но ответную передачу в центр в последний момент успел прервать Пайович.

На 84-й минуте Хебай с левого края сделал передачу Миловановичу в центр, тот переиграл Пайовича и с дуги штрафной площади пробил в правый нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

На 86-й минуте вместо Тагыбергена на поле вышел Данияр Усенов, а вместо Миловановича - Даурен Жумат. А через минуту у «Тобола» появилась еще одна возможность увеличить свое преимущество. Глущенков от своей штрафной площади сделал передачу в центральный круг Герре. Венесуэльский полузащитник в касание отправил мяч на правый фланг Хебаю, а албанский нападающий переадресовал его вдоль штрафной площади в центр под удар прибежавшему туда Глущенкову. Российский защитник пробил с ходу с линии штрафной площади в правый угол ворот, но Сикач в броске вновь спас свою команду.

С мячом Абдулай Сиссе / Фото instagram.com/jetisufk

К основному времени матча арбитр встречи Саят Карабаев из Астаны добавил семь минут, на исходе которых гости заработал угловой удар на правом фланге. К поданному на ближнюю штангу мячу устремились Хебай, Пайович и Сиссе. Хебай выбил мяч, после чего вместе с черногорским защитником гостей оказался на газоне. В итоге в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Мужиков - 2:2.

Главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев после матча извинился после матча за упущенную победу:

- В первую очередь хотим извиниться перед болельщиками. Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Последние 15-20 минут - это катастрофа. Упустить такой матч, ведя в счете 2:0... Будем разбираться, анализировать и работать дальше. Времени нет - уже через четыре дня у нас следующая игра. Будем готовиться и настраиваться.

Следующий матч «Тобол» проведет 20 марта в столице республики против «Астаны».