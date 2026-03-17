Решение по апелляционной жалобе ТОО «Твой шанс», издателя «Нашей Газеты», огласили сегодня, 17 марта. Ранее суд по административным правонарушениям оштрафовал его на 30 МРП (129 750 тенге) по ст. 120 КоАП РК (Нарушение условий проведения опроса общественного мнения, связанного с выборами).

5 февраля, когда анонсированные президентом поправки в Основной закон только обсуждали в Конституционной комиссии, «НГ» опубликовала в рубрике «Вопрос недели» такое обращение к читателям: "Предлагаемые поправки затронут 84% текста Конституции РК. Изменения готовят сразу для 77 статей. Если бы референдум о поправках состоялся в ближайшее время, как бы вы проголосовали?".

Прокуратура посчитала, что публикация результатов в печатном номере "НГ" 12 февраля является нарушением, так как не были указаны необходимые для соцопросов параметры: отсутствуют обязательные сведения о юридическом лице, проводившем опрос, а также о тех, кто заказал и оплатил его проведение, что исключает возможность проверки источника финансирования и независимости исследования.

В областном суде 16 марта представитель ТОО «Твой шанс» адвокат Анна ДУДИНА и адвокат юридической службы «Media Qoldau» Правового медиа-центра Лилия ГАФАРОВА вновь отмечали, что отсутствует само событие административного правонарушения, так как имел место редакционный опрос мнений, а не социологическое исследование.

- Неоднократно в жалобах и в вашей позиции звучал довод, что результаты опроса были подведены до объявления о проведении референдума. Какое юридическое значение имеет дата и время объявления референдума? - спросил судья Владимир ДОЛГИХ.

- Мы ссылаемся на конституционный закон РК «О республиканском референдуме», где сказано, что период подготовки и проведения референдума должен проводится в соответствии с законом «О выборах», - пояснила Гафарова. - Мы говорим о том, что период подготовки начался с официального опубликования указа президента о проведении референдума. До этого при сборе и публикации информации нет необходимости руководствоваться именно законом «О выборах». Статья 7 закона «О республиканском референдуме» позволяет нам это так трактовать.

Гафарова подчеркнула, что рубрика «Вопрос недели» выходит еженедельно. Поэтому для читателей информация о том, кто и как проводит этот опрос, является общеизвестной. В 17.00 каждую среду опрос завершается и подводятся итоги. То есть вся информация, что этот опрос проводила «НГ» и что участие в нем приняли 99 человек, есть в открытом доступе.

- Разве было трудно прописать в газете, что опрос никто не заказывал и не оплачивал, если этого требует статья 120 КОАП РК? - уточнил Долгих.

- Редакция этого не написала, поскольку думала, что референдум не был объявлен на тот момент, - ответила Анна Дудина. - Если бы опрос проводили после объявления референдума, то они бы перечитали закон и следовали его букве.

- То есть для меня, как для читателя «НГ», а я читатель «Нашей Газеты», хотя с рубрикой «Вопрос недели», честно говоря, впервые сталкиваюсь, мимо моих глаз она проходила... - отреагировал судья. - Но я, как читатель, должен знать, что коль это опубликовано в «Нашей Газете», то заказала и оплатила этот опрос сама «Наша газета»? Для меня это должно быть общеизвестным?

- Здесь даже формулировка в печатной версии такая: «На предыдущий вопрос ответили столько-то читателей «НГ», - ответил главный редактор еженедельника Тимур ГАФУРОВ. - Это указывает на то, что отвечают только читатели. Я могу добавить, что голосуют только зарегистрированные участники. Все публикации в газете и на сайте заказала и оплатила «Наша Газета».

Судья огласил решение на следующий день, оставив без изменений решение суда по административным правонарушениям и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы. Постановление вступило в законную силу с момента его оглашения.

- Тот факт, что в печатном номере «НГ» не указаны сведения о том, кто заказал, провел и оплатил опрос, никем не оспорен и подтвержден содержанием газеты, - пояснил Долгих. - Представители газеты ссылаются, что эти факты общеизвестны - заказала, провела и оплатила опрос «Наша Газета». Возможно, это и так. Но это не освобождает от требований закона, согласно которым эти сведения должны быть изложены в газете. Этих сведений нет. Хотя это, на мой взгляд, не является обременением для издания. Ну и, уважая своих читателей, газета должна позволить им не догадываться о том, каковы источники финансирования данного опроса, а знать об этом наверняка.

Владимир Долгих отметил: «Вопрос о том, что эти сведения должны быть указаны в газете, он является существенным даже с той точки зрения, что, как мы видим, результат опроса в газете и результат реально проведенного референдума различается разительно».

- На этом фоне интерес читателей к тому, кто заказал и оплатил опрос, является, наверное, оправданным, - сказал судья. - Довод о том, что опрос проведен до объявления референдума, мне понятен. Но я его не разделяю. Статья 120 КоАП РК никоим образом не привязана к каким-то срокам. Произошло это до назначения референдума или после - требования законодательства остаются едиными. Главное, что нужно было установить суду: связь между опросом и теми вопросами, которые вынесены на референдум. Эта связь здесь очевидна. Кроме того, всем было очевидно, что референдум будет вот-вот назначен. И этой связи достаточно, чтобы сделать вывод о наличии состава административного правонарушения.

Судья согласился с адвокатами только в одном - что опрос «Нашей Газеты» не является социологическим исследованием.

- Общим для понятия «социологическое исследование» в разных источниках является то, что цель исследования - получение достоверных результатов, - пояснил Долгих. - Достоверность результатов опроса в «НГ», на мой взгляд, является сомнительной. Если сравнивать его с результатами реального референдума, то разница существенная. Поэтому мы не рассматриваем, что «Наша Газета» при проведении опроса ставила перед собой цель - установить достоверность результатов. Видимо, цели были иными - изучить мнение читателей и так далее.

ТОО «Твой шанс» намерено оспорить решения судов в кассационном порядке.

Комментарий правозащитника Руководитель юридической службы «Media Qoldau» Правового медиа-центра Гульмира БИРЖАНОВА после оглашения так прокомментировала решение суда: - К сожалению, сегодня апелляционный суд оставил решение в силе. И один из аргументов судьи о том, что не имеет значения момент публикации опроса, вызывает вопросы с точки зрения законодательства о выборах и референдуме и в целом подхода к понятию электорального периода. То есть, по нашему мнению, простыми словами, это весь временной промежуток, когда действует специальное избирательное регулирование. Давайте по аналогии, например режим чрезвычайного положения или карантина: на определённый срок с момента указа Президента начинают действовать специальные правила и ограничения, которых нет в обычное время. Но апелляционный суд с доводами не согласился, пояснив это тем, что тема референдума уже обсуждалась. Эти тенденции не совсем хорошие для нас. Мы все знаем, что в Казахстане будут выборы Президента, и эта тема также обсуждается. Так по этой логике уже сейчас нельзя задавать вопросы в социальных сетях? Что касается довода о недостоверности результатов, то опрос не является прогнозом официальных результатов голосования и не обязан совпадать с итогами референдума. Если говорить о том, что публикация опроса среди читателей никак не идентифицировалась, то, поскольку это не социологический опрос, который проводят исследовательские компании, зачем СМИ писать заказчика?! Во-вторых, законодательство о масс-медиа такие требования устанавливает в рамках Закона "О рекламе", в части маркировки рекламы. А если редакция каждую неделю проводит опрос, ей это делать не нужно.

Фото автора

