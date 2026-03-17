Участниками конкурса эскизных проектов «QOSTANAI: City of Future» стали студенты 3–4 курсов. Главная задача проекта - вовлечение будущих специалистов в обсуждение и поиск идей, которые могут быть полезны для развития городской среды.



⁠Алибек Хайнулов занял 2 место в номинации "Идея без границ"

Участникам предложили проявить себя в трёх номинациях.

«Эко-квартал / Эко-треугольник» - разработка концепции городского сквера на участке площадью 0,6 га. Особенность территории в её расположении: с двух сторон ограничена крупными городскими магистралями - проспектом Абая и улицей Баймагамбетова, а третья сторона выходит к кольцевой развязке. Надо было продумать функциональное и эстетически выразительное пространство, которое включало бы пешеходные маршруты, зоны отдыха, спортивные элементы, детскую площадку, озеленение и систему освещения. Важной частью проекта должен стать уникальный арт-объект, отражающий характер и атмосферу города.

Кадры из презентации Златы Гориной и Анны Кормилиной

«Умный городской элемент» - разработка малых архитектурных форм с интеллектуальными функциями. Участники предлагали идеи современных городских объектов - лавочек, навигационных элементов, систем освещения и других решений, которые могли бы сделать городскую среду более удобной и технологичной.

«Идея без границ» - здесь можно было представить любую концепцию, способную улучшить жизнь в городе. Проекты могли включать идеи благоустройства, экологических решений, технологий или социальных объектов. Основное условие - предложенные решения должны быть понятными и реалистичными.

Студентка Злата ГОРИНА заняла призовые места сразу в нескольких номинациях.

Злата Горина заняла несколько первых и одно третье место

- Я участвовала в конкурсе от компании Alpamys Group, - рассказала она "НГ" - Заняла призовые места по всем трем темам. Было очень интересно и полезно. Когда разрабатывала идеи, углублялась в разные темы, о которых раньше и не думала, узнала для себя много нового. Все три темы были хорошие, но больше всего мне запомнилась тема «Умный городской элемент». Моя идея «Тематическая игровая детская площадка» - это не просто площадка, а образовательная среда, в которой ребенок учится через игру. Площадка разделена на 4 функциональные зоны и имеет форму равнобедренного треугольника. Первая зона - отдых с лавочками, предназначена для родителей и прохожих. Другие три зоны - игровые и тематические. Темы - животный мир, насекомые и космос/динозавры. Дети, играя, будут с интересом и азартом изучать наш мир, а также развивать свое воображение. Все сделано в тематике зоны, на которой расположена площадка. Например, на площадке "Насекомые" - горка в виде двух гусениц, поедающих листик, качели с множеством бабочек разных видов. Все это изображено в легком, понятном для восприятия стиле. В теме животных есть качели с разными породами попугаев, сидящих на верхней жердочке, и горка в виде дельфина . Динозавры/космос - горка в виде динозавра, ребенок будет кататься, как на его шее, а также качели с ракетой и звездами, на полу этой площадки нарисована Солнечная система. На каждой площадке есть несколько интерактивных панелей с адаптивными сенсорами для получения информации. Их могут использовать как взрослые, так и дети, панели помогают развить любознательность и самостоятельный интерес к обучению. Конечно же, на этой территории много озеленения - кустарники и деревья, есть лавочки, урны, все для удобства жителей. Я думаю, такая площадка понравилась бы не только детям, но и взрослым. Моя идея - это пример того, как игра может стать инструментом обучения, а городской объект - пространством развития, общения и вдохновения. Честно говоря, я приятно удивлена, что мои проекты получили такие высокие оценки и победили сразу в нескольких номинациях. Это очень вдохновляет продолжать развиваться в профессии.

Сейчас Костанай активно развивается: модернизируется инфраструктура, появляются новые общественные пространства. В этих процессах важную роль может играть молодёжь - будущие архитекторы, градостроители и строители, способные предложить свежие и нестандартные решения. Организаторы конкурса отмечают, что главной целью было поддержать молодых специалистов.

- Мы хотели создать пространство, где студенты смогут проявить себя, предложить собственное видение развития города и почувствовать, что их идеи важны, - пояснил "НГ" один из организаторов, генеральный директор строительной компании Alpamys group Алмат АЙТКУЖИНОВ. - Среди участников конкурса оказалось много талантливых и перспективных ребят. Подобные проекты помогают раскрывать молодые таланты и формировать новое поколение специалистов, которые в будущем будут работать над развитием городской среды.

Победители конкурса

Номинация 1 место 2 место 3 место «Эко-квартал / Эко-треугольник» Злата Горина, Анна Кормилина

(руководитель Ловягина Т. В) Сабина Жапарова, Александр Гравицкий

(руководитель - Ловягина Т. В.) Глеб Колесников, Медина Жусупова

(руководители - Смолева Н. В., Ловягина Т. В.) «Умный городской элемент» Злата Горина

(руководитель - Ловягина Т. В.) Александр Гравицкий

(руководитель - Ловягина Т. В.) Сабина Жапарова

(руководитель - Ловягина Т. В.) «Идея без границ» Милана Мамедова

(руководитель - Ловягина Т. В.) Алибек Хайнулов

(руководители - Садыкова А. Ж., Ловягина Т. В.) Злата Горина

(руководитель - Ловягина Т. В.) Специальная номинация «Перспективный проект» Дария Утепбергенова и Дания Утепбергенова (руководитель - Садыкова А. Ж.)

Фото автора

Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. А. Байтурсынулы