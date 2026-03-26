Глава Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Гульмира Сабденбек объяснила, для чего создают платформу Qalqan. Об этом она написала на своей странице в социальных сетях, передаёт Tengri Health.

По информации главы фонда, Qalqan не создается как отдельная новая система поверх уже существующих решений: речь идёт о развитии действующего цифрового контура Фонда с переходом на более современную технологическую платформу, которая уже используется в Министерстве финансов.

"Выбор данной платформы обусловлен тем, что она уже содержит готовые технологические решения, обеспечивает более широкий интеграционный потенциал Министерства финансов и позволяет значительно быстрее реализовывать необходимые функциональные возможности без создания новой инфраструктуры", — написала Сабденбек.

Руководитель ФСМС заявила: распространяющаяся информация о том, что для создания платформы потребуется дополнительные средства, не соответствует действительности.

"Создание платформы осуществляется без дополнительных расходов для системы здравоохранения", — подчеркнула она.

Также Гульмира Сабденбек заявила, что Qalqan не является медицинской информационной системой и не заменяет такие сервисы, как Damumed и другие.

"Платформа не вмешивается в лечебный процесс и не создает дополнительной нагрузки на врачей. Её назначение — обеспечение прозрачности финансовых потоков, верификация оказанных услуг и контроль использования средств обязательного социального медицинского страхования. Фактически речь идёт о переходе на следующий уровень цифровизации — от учёта отдельных операций к управлению расходами и их эффективностью. Новая платформа позволит объединить данные, повысить прозрачность расчётов и обеспечить сквозную прослеживаемость движения средств", — пояснила глава фонда.

Сабденбек добавила: ключевая задача Qalqan — обеспечить, чтобы каждая оплаченная услуга была подтверждена, а каждый тенге системы ОСМС был обоснован и направлен на медицинскую помощь.

Контекст

Недавно премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание, где шла речь о совершенствовании системы ОСМС. В частности, была презентована новая цифровая платформа Qalqan, которую позиционировали как технологическую основу и "цифровой щит" создаваемой новой архитектуры ОСМС.

Напомним: 16 января в правительстве приняли решение передать фонд медстрахования в ведение Министерства финансов. Решение приняли после анализа работы фонда: стало известно о многочисленных нарушениях и низкой эффективности расходования средств. Глава Минфина в своём докладе привел факты "лечения" умерших пациентов, фактах, когда скрининг на рак шейки матки проходили мужчины, и приписках.

Позже премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что проверки по всем нарушениям уже начали, а виновных привлекут к ответственности. Он пообещал, что "информационная система Фонда медстрахования до 1 июля этого года должна быть интегрирована в систему Министерства здравоохранения. Это обеспечит прозрачность и эффективность использования средств".