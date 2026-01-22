Премьер-министр Олжас Бектенов высказался о выявленных нарушениях в Фонде обязательного социального медицинского страхования (ФСМС), который недавно передали в ведение Министерства финансов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

На заседании правительства Бектенов напомнил, что на V заседании Национального курултая в Кызылорде Президент поддержал решение правительства по передаче ФСМС в Министерство финансов.

"Соответствующие проверки уже начаты. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Информационная система Фонда медстрахования до 1 июля этого года должна быть интегрирована в систему Министерства здравоохранения. Это обеспечит прозрачность и эффективность использования средств", — сказал Олжас Бектенов.

Напомним: 16 января Олжас Бектенов поручил передать ФСМС из Министерства здравоохранения в ведение Министерства финансов. Решение приняли после анализа работы фонда: стало известно о многочисленных нарушениях и низкой эффективности расходования средств.

Министр финансов Мади Такиев сообщил, что, несмотря на рост финансирования, эффективность фонда не увеличивается. В 2026 году на эти цели предусмотрено 2,4 триллиона тенге — на 1 триллион больше, чем в 2020 году. При этом накопленный инвестиционный доход ФСМС с 2020 года составил 588 миллиардов тенге, включая 195,9 миллиарда тенге только за 2025 год.

Среди конкретных нарушений Такиев назвал "лечение" умерших людей, проведение скринингов мужчинам на женские заболевания, приписки и многое другое.