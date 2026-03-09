2026 год объявлен годом «Закон и порядок. Гарантии безопасного детства». Его суть - в том, что взрослый человек должен вовремя разглядеть проблему и не допустить, чтобы ребенок оказался в ловушке преступности. Старший участковый инспектор группы ювенальной полиции Северного отдела полиции Костаная Роза КЕНДИРБАЕВА рассказала об этой работе и случаях из ее практики.

- К сожалению, число преступлений увеличивается. Еще печальней, что и статистика в отношении несовершеннолетних, в том числе преступлений полового характера, растет, – отмечает майор полиции. - Изменения в законе тоже не стоят на месте. Некоторые административные правонарушения переведены в категорию уголовных. Например, телесные повреждения между подростками в особых случаях влекут уголовную ответственность. Но не все понимают, что такое «ответственность». И таких случаев халатности множество. К примеру, в одну из школ Костаная пригласили выездной планетарий для начальных классо . Дети зашли в шатер без сопровождения преподавателей. Кому-то из учащихся не хватило места и произошла драка. У одного из детей были зафиксированы серьезные травмы в области лица. В данном случае ответственность лежит на образовательной организации. Если инцидент происходит во время учебного процесса и безопасность детей не обеспечена должным образом, то ответственность несет администрация школы.

Мы часто слышим о профилактике правонарушений и порой не понимаем всей серьезности того, что происходит. А ведь это не просто формальная отчетность, это система, заинтересованная в благополучном будущем детей: подразделения полиции, школы, органы опеки, социальные службы и местные исполнительные органы.

Ранее ребенок и 10 дней мог отсутствовать в школе, а сейчас контроль начинается после трех дней, если нет объяснений со стороны родителей. Это одно из ключевых изменений за последние года. Нет объяснительной, не обращались в медицинскую организацию – школа сообщает инспектору и начинается совместная профилактическая работа.

За изменениями в законе наблюдают и несовершеннолетние. Если много лет назад детей могли наказать ремнем, поставить в угол, оскорбить или распивать алкогольные напитки в его присутствии, теперь это считается недозволенным. Многие дети обращаются в полицию с жалобами на родителей. Случаи бывают разные. Но каждое обращение требует правильного, здравого анализа и осторожности.

15-летняя девочка обратилась в полицию с жалобой на родного отца, который воспитывал ее совместно с бабушкой (своей матерью). Девочка утверждала, что он постоянно применяет к ней физическую силу, а также имеет цель сексуального характера. Была проведена проверка, в ходе выяснилось, что ни систематического, ни другого насилия не было. Однако мужчина действительно злоупотреблял алкоголем в выходные дни и иногда допускал грубое обращение в целях воспитательной меры. Ему вынесли предупреждение, провели профилактическую работу.

Одной из основных причин остается семейное неблагополучие: частые бытовые конфликты, отсутствие контроля за детьми и злоупотребление алкоголем, наркотиками. В одном только Северном отделе полиции города Костанай на учете состоят 85 таких семей и 102 несовершеннолетних. Когда профилактические меры не дают никакого результата, и ребенок продолжает находиться в среде, в которой есть риск, принимается крайняя мера - временное изъятие из семьи и помещение в центр адаптации.

На учет ставят несовершеннолетних из разных категорий:

систематически пропускающие занятия;

безнадзорные и беспризорные;

совершившие административные правонарушения (два и более раза в течение года);

подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;

дети, совершившие общественно опасные деяния, но не достигшие возраста уголовной ответственности.

Хотелось бы сказать, что постановка на учет – не печать на всю жизнь, а важный инструмент помощи.

Срок учета составляет один год, конечно ,если за это время подросток не совершает повторных правонарушений.

Был случай - подросток похитил из дома крупную сумму денег, ювелирные изделия. Он арендовал квартиры в дневное время суток, угощал друзей и свою девушку всем, чем только мог, вел «беззаботный» образ жизни. Мать его простила. Спустя немного времени он угнал автомобиль. Суд назначил ограничительные меры и пробационный контроль. Этот пример показывает, как «внутрисемейное» правонарушение может перерасти в серьезное преступление.

Подростков могут направить в специальные школы для детей с девиантным поведением. В Казахстане действуют такие учреждения в Алматы, Усть-Каменогорске и Караганде. В среднем в Костанае ежегодно направляются в такие школы до 12 подростков. Это немалое число, учитывая, что речь идет о детях, которым не удалось помочь более мягкими методами.

Дети на экскурсии в Северном отделе полиции Костаная

Профилактика строится по возрастному принципу. Если для младших классов разъясняют о правилах общения с людьми, навыках личной безопасности, проводят тренинги, интерактивные занятия, то для подростков - о том, что такое личные границы; административная и уголовная ответственность; вовлечение в преступную деятельность; распространение наркотиков; и так называемое «дропперство».

Фото из личного архива Розы КЕНДИРБАЕВОЙ

