Им скучно и всегда «необходимо что-то включить». Им тяжело уснуть без мультфильмов, просмотра ленты в социальных сетях или беседы в виртуальном пространстве. Без гаджета они не могут есть, у них отсутствует терпение. Это «цифровое поколение». Но если честно: кто создал «кокон» для своего ребенка? На этот вопрос отвечает психолог Ирина ХИЖНЯК.

- С каждым годом все больше родителей приходят ко мне на консультацию, - поделилась с "НГ" Ирина. - Проблема одна и та же: «Мой ребенок ничего не хочет, кроме гаджета», «Он не знает, чем себя занять». Чаще всего звучит это всем знакомое слово «Скучно». Тишина для детей - дискомфорт. Остаться наедине со своими мыслями некоторым детям страшно. Это не врожденная черта характера, а то, что сформировали взрослые в своем ребенке.

Жизнь в фоновом режиме привычна и детям, и родителям. Если ребенок заплакал в коляске или закапризничал за обедом, как мы поступаем в подобной ситуации? Даем планшет. Находясь в очереди в магазине, протягиваем смартфон, главное, чтобы не заплакал, громко не кричал, иначе что подумает общество.

Самое страшное в этой ситуации то, что дети привыкают. В 2 года он не умеет ждать. В 8 лет ему сложно придумать игру без электронного помощника. А в 13 - вовсе не реагирует на слова родителей без наушников в ушах. Дальше нас накрывает удивление: подросток не слышит, проводит в телефоне все 24/7 и ему совершенно не интересна реальность. Мы боимся общественного осуждения - люди решат, что мама «не справляется». И покупаем тишину любой ценой. Не осознавая того, что такая «копеечная тишина» обойдется нам очень дорого.

- Дети всегда были и есть гениальными манипуляторами, - говорит психолог. - Еще с пеленок они знают, на какую кнопочку нажать, чтобы мама сдалась. Громко нажать и мама сдается: конфеты, мультфильмы, а дальше телефон. Мы взращиваем «поколение нетерпеливых». Будет правильно если родители научатся говорить «нет». В воспитании детей участвуют и отцы. Поэтому отдельная и очень болезненная тема - разобщенность взрослых внутри семьи. Мама запрещает сладкое перед обедом, папа разрешает. Бабушка кормит внука тайком. Родители говорят «пора спать», а сами задерживаются у телевизора. Ребенок не понимает: кто здесь главный? чьи правила работают?

Психолог напоминает, что воспитание - это марафон. Все члены семьи, участники воспитания должны бежать в одном направлении. Никаких ответвлений быть не может. Если мама сказала «нет», это «нет» должно быть непоколебимо, даже если рядом бабушка или вы находитесь в гостях, либо очень неудобно перед чужими людьми. В данном случае формируются границы и у ребенка появляется опора.

Волшебной палочки не существует, чудо-таблеток также. Можно сколько угодно заниматься с психологом, но если вечером ребенок возвращается домой, где все по-прежнему - мама устала и «затыкает» его гаджетом, папа реагирует криком, нет режима и правил - результата не будет.

Поменять интонацию, выдержать паузу, не сорваться - это тяжелый труд. Но именно он дает настоящие плоды. Здоровые родители - здоровые дети. Говорят, счастье - когда тебя понимают. А в детско-родительских отношениях счастье - когда родители в ресурсе. Не отмахивайтесь рукой вместо объятий.

- На прошлой неделе меня спросили: «А почему раньше было не скучно без телефона?», - рассказывает Ирина. - Я ответила: «Потому что мы умели разговаривать. С другими и с собой». Она задумалась. А я подумала: еще не поздно научить.

Фото из личного архива