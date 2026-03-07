Сегодня в полночь состоялось торжественное открытие XIV зимних Паралимпийских игр, соревнования которых пройдут в городах Италии Милане и Кортина-д’Ампеццо на тех же спортивных спортсооружениях, что и на прошедшей в феврале XXV зимней Олимпиаде.

На Паралимпиаде, которая завершится 15 марта, будут разыграны 79 комплектов медалей в шести видах спорта. В двух видах спорта - пара лыжных гонках и пара биатлоне за награды будут бороться и атлеты Казахстана.

Честь страны в Италии будут защищать 7 спортсменов, завоевавших 4 лицензии в пара биатлоне и 7 лицензий в пара лыжных гонках. В Италию они отправились сразу после заключительного сбора, прошедшего в Санкт-Морице (Швейцария).

В составе паралимпийской сборной Казахстана и три представителя КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области. В соревнованиях по пара биатлону и пара лыжным гонкам выступит Юрий Березин (класс LW12 - атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата, использующих специальные лыжные сани), а в соревнованиях по пара лыжным гонкам примут участие Нурлан Алимов (класс LW6 - атлеты с ампутациями, которые могут соревноваться на лыжах стоя) и Анна Грачова (класс NS3 - атлеты с наименее выраженными нарушениями зрения). Все спортсмены тренируются под руководством Ермека Ормантаева.

Кроме костанайских паралимпийцев, Казахстан буду представлять четыре спортсмена из Северо-Казахстанской области - бронзовый призер Паралимпиады-2022 в Пекине (Китай) Александр Герлиц (класс LW6), чемпион мира и обладатель «Большого хрустального глобуса» 2025 года по пара биатлону Ербол Хамитов (класс LW12), Сергей Усольцев (класс LW12) и Владислав Кобаль (класс LW8).

Президент Национального Паралимпийского комитета РК Кайрат Боранбаев сказал на проводах спортсменов на Паралимпиаду:

- Мы верим в силу духа наших спортсменов, гордимся их упорством и желаем каждому показать свой максимум на предстоящих стартах. Весь Казахстан будет болеть за вас.

Первым из паралимпийцев Костанайской области в Италии выступит Юрий Березин (на фото). Завтра, 7 марта, он примет участие в спринтерской гонке на 7,5 км в пара биатлоне. Кроме того, он выступит в этом виде спорта 8 марта в индивидуальной гонке на 12,5 км и 13 марта в гонке преследования на 4,5 км. В пара лыжных гонках Березин выйдет на старт спринтерской гонки на 1,5 км (10 марта), индивидуальной гонки на 10 км (11 марта) и индивидуальной гонки на 20 км (15 марта).

Анна Грачова и Нурлан Алимов (на фото) начнут соревнования 10 марта со спринтерских гонок на 1,5 км в своих классах, 11 марта выйдут на старт индивидуальных гонок на 10 км, а 15 марта примут участие в индивидуальных гонках на 20 км.

Также Березин и Алимов будут участвовать в составе команды Казахстана в открытой эстафете 4х2,5 км, которая пройдет 14 марта.