30 ударов ножом: в убийстве отца семерых детей подозревают жену и тёщу в Талгаре
Убийство отца семерых детей произошло в Талгаре в Алматинской области. По предварительным данным, мужчине нанесли более 30 ножевых ранений, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
По данным адвокатов семьи погибшего Асылбека Абдраимова и Жандоса Палманова, трагедия произошла 14 февраля.
"Подозреваемые — супруга погибшего и его теща. Заведено дело по части 2 пункту 7 статьи 99 Уголовного кодекса – "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", — сообщили нам они.
Одной из возможных причин конфликта могло стать обращение мужчины в полицию Талгара с заявлением о краже принадлежащих ему лошадей.
"Ранее полиция установила причастность супруги к краже и продаже этих лошадей. По их мнению, именно это могло стать причиной конфликта. Нападение произошло, когда мужчина спал. У погибшего осталось семеро детей", — уточнили адвокаты.
Ситуацию прокомментировали и в пресс-службе региональной полиции.
"По факту убийства, совершенного группой лиц на почве семейно-бытового конфликта, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания", – прокомментировали в ДП региона.
В полиции добавили, что проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
