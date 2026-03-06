Убийство отца семерых детей произошло в Талгаре в Алматинской области. По предварительным данным, мужчине нанесли более 30 ножевых ранений, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

Подозреваемые

По данным адвокатов семьи погибшего Асылбека Абдраимова и Жандоса Палманова, трагедия произошла 14 февраля.

"Подозреваемые — супруга погибшего и его теща. Заведено дело по части 2 пункту 7 статьи 99 Уголовного кодекса – "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", — сообщили нам они.

Одной из возможных причин конфликта могло стать обращение мужчины в полицию Талгара с заявлением о краже принадлежащих ему лошадей.

"Ранее полиция установила причастность супруги к краже и продаже этих лошадей. По их мнению, именно это могло стать причиной конфликта. Нападение произошло, когда мужчина спал. У погибшего осталось семеро детей", — уточнили адвокаты.

Подозреваемых в убийстве мужчины в Талгаре задержали

Ситуацию прокомментировали и в пресс-службе региональной полиции.

"По факту убийства, совершенного группой лиц на почве семейно-бытового конфликта, возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания", – прокомментировали в ДП региона.

В полиции добавили, что проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.