Министерство торговли и интеграции Казахстана отреагировало на очередной барьер для ввоза в Россию товаров из других стран и направило ноту в ЕЭКУ, передает Ulysmedia.kz.

Детали

С февраля 2026 года в России действует постановление, согласно которому сертификат соответствия на товар, ввезенный из страны ЕАЭС, может быть проверен Росаккредитацией. И, если данный орган три раза за год усомнится в подлинности документов, выданным одним и тем же аккредитационным центром, недействительными признаются все сертификаты, выданные этим аккредитационным органом. То есть, сотни тысяч бизнесменов рискуют на границе с Россией узнать, что они не имеют права ввозить в эту страну тот товар, который привезли.

- По этому вопросу в Евразийскую комиссию направлена нота. Но в целом, поймите правильно: если сертификат признан недействительным, то есть вопросы к этой лаборатории. Если же сертификат выдан правильно, то госорган будет отстаивать права этой лаборатории, - объяснил вице-министр торговли и интеграции РК Айдар Абильдабеков.

Также он прокомментировал в целом работу Казахстана по защите нашего бизнеса в ЕАЭС.

- Когда мы заключали договор о ЕАЭС, то договорились, что будем работать вот в таком-то режиме. Если какая-то страна что-либо нарушает, то мы, как страна, в рамках договора, предъявляем претензии в ЕЭК. Если диалог с страной не дает результата, то в ЕЭК уже направляется нота. И уже Евразийская экономическая комиссия отрабатывает вопрос с соответствующим госорганом той страны. И с соответствующим государством, которое нарушает условия договора, - пояснил Абильдабеков.

Контекст

Напомним, в ходе заседания Национального курултая, Касым Жомарт Токаев указал на то, что из-за слабой переговорной позиции казахстанских властей по ЕАЭС, под неоправданным давлением оказалась сфера казахстанской переработки агропродукции.

Но это не единственная проблема ЕАЭС. Россия раз за разом находит способы защиты своего рынка от товаров из других стран ЕАЭС, в том числе – Казахстана.