Депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект о частной детективной деятельности. Если закон примут, за его нарушение будет предусмотрено отдельное наказание, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

Разработчики предлагают добавить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новую статью — 470-1 — "Нарушения законодательства в сфере детективной деятельности". Среди возможных нарушений указаны:

выдача лицензии на занятие частной детективной деятельностью человеку, не соответствующему требованиям закона о частной детективной деятельности;

принятие на должность частного детектива человека, не соответствующего требованиям закона, к примеру, предполагается, что будущий детектив должен быть не моложе 30 лет и не иметь проблем с законом;

отсутствие у частного детектива при исполнении им должностных обязанностей документа установленного образца, удостоверяющего его личность и подтверждающего профессиональную деятельность.

За эти нарушения предлагается ввести штрафы:

для физических лиц — в размере 5 МРП (21 625 тенге в 2026 году) ;

; для малого бизнеса — 40 МРП (173 000 тенге) ;

; для среднего бизнеса — 80 МРП (346 000 тенге) ;

; для крупного бизнеса — 100 МРП (432 500 тенге).

Кроме того, за укрытие или неинформирование полиции о ставших известными им фактах готовящихся либо совершённых преступлений, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предлагается ввести следующие штрафы:

для физических лиц — 10 МРП (43 250 тенге в 2026 году) ;

; для малого бизнеса — 60 МРП (259 500 тенге) ;

; для среднего бизнеса — 100 МРП (432 500 тенге) ;

; для крупного бизнеса — 120 МРП (519 000 тенге).

Если вышеуказанные правонарушения совершены повторно, штрафы увеличатся:

для физических лиц — 20 МРП (86 500 тенге в 2026 году) ;

; для малого бизнеса — 100 МРП (432 500 тенге) ;

; для среднего бизнеса — 150 МРП (648 750 тенге) ;

; для крупного бизнеса — 170 МРП (735 250 тенге), с запрещением деятельности либо без такового.

Накануне депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект о частной детективной деятельности и сопутствующие поправки.

Если документ примут депутаты Парламента и его подпишет Президент, то частные детективы смогут работать официально.

Согласно предлагаемым законодательным изменениям, частным детективом сможет стать гражданин Казахстана, получивший лицензию на осуществление частной детективной деятельности в соответствии с законом. Обращаться за услугами детективов смогут как физические, так и юридические лица. Между сторонами должен быть заключён договор.