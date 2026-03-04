В редакцию портала ИА "Город" 4 марта прислали видео с камер видеонаблюдения из ясли-сада «Алтын бөбек» в Рудном. На записи от 3 марта 2026 года – группа «Ботакан-Ягодка». Одна из сотрудниц, присматривающих за детьми, грубо дергала ребенка за руку, выводя из-за столика. Второго малыша, который был на кроватке, возможно, щипала, однако голос за кадром пояснил, что она проверяла памперс.

Видео перенаправили в пресс-службу управления образования Костанайской области, где чуть позже журналистам предоставили следующий комментарий:

- В частном детском саду Рудного ТОО «Образовательный партнер» после жалобы родителей по поводу ненадлежащего обращения с детьми администрацией сада проведена проверка записей видеокамер. В связи с выявленными нарушениями расторгнут трудовой договор с помощником воспитателя. С коллективом сада проведен дополнительный инструктаж о недопущении подобных случаев.

Напомним, что частный ясли-сад «Алтын бөбек» на 192 места с казахским и русским языком обучения открыли в Рудном в октябре 2024 года. Сад расположен в районе МЖК, по ул. Костанайская, 6А. Сейчас в саду работают частные и государственные группы.

Видеозапись, которую прислала тетя одного из детей группы, и которую сама же распространила в Инстаграм, отметив наш паблик, после публикации поста попросил удалить…сотрудник полиции. Он позвонил редактору ИА "Город" и пояснил, что в полицию обратились некоторые родители воспитанников сада с просьбой удалить видео из публичного доступа.