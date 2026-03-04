«Давайте памятно поднимем кубок на «раз, два, три»! Кумар Иргибаевич, поднимаем вместе кубок! Жеңiс құтты болсын!» - слышалось со сцены.

Костанайский «Тобол» триумфально промаршировал в сезон-2026 с Суперкубком Казахстана. Что может ожидать команду в этом году с обновлённым составом? Слушаем напутствия и анализ.

Голы забили, фанатов забыли

Перед началом встречи работники «Жастар Сарайы» убрали и вынесли несколько последних рядов пустых стульев: отпраздновать новый старт позвали только самих игроков команды, членов их семей, детей из спортивных школ, естественно, областное руководство да журналистов. Народной встречи народных героев не было.

- Я бы туда по-любому пришёл, если бы только знал, что команда соберётся, если бы кто-то хоть бы шепнул, - отреагировал позже основатель фан-клуба «Тобола» Юрий КОЛОМАЦКИЙ, - но меня никто не позвал. Не напрашиваюсь, но жалко, что обошли тех фанатов, кто потратился приехать на этот победный матч.

Впору было и дальше задавать вопросы: например, для кого вообще играет костанайская команда, как не для болельщиков. Но, впрочем, сам по себе восторг от старта перевешивал - начало сезона действительно кружило голову.

- Как-никак, а начало чемпионата в поединке с действующим чемпионом и участником основного этапа Лиги чемпионов, командой «Кайрат», и победа в этом сложном матче уже о многом говорит, - заключил вице-президент Федерации футбола Костанайской области Болат ИСКАКОВ (на фото). - В этом направлении и нужно двигаться дальше!

Победа по умолчанию?

Теперь о нынешнем турнирном дебюте. В одной из недавних публикаций мы подробно рассказали о самой игре. Итак, нынешний Суперкубок «Тобола» - четвёртый за последние пять лет.

Юрий Коломацкий с первым Суперкубком "Тобола", 2021 г.

«Желто-зелёные» завоёвывали награду в 2021, 2022, 2023 годах и вот, в наступившем. Сам трофей, довольно тяжёлый (кило под десять), выставили перед сценой для всеобщего обозрения. Пока народ занимался производством селфи «Я и вот эта красивая штуковина», я пообщался с легендой казахстанского футбола.

Нынешний трофей

- По матчу за Суперкубок не отмечу никого, сыграла вся команда, - рассказал мне главный тренер команды «Тобол» и заслуженный мастер спорта РК Нурбол ЖУМАСКАЛИЕВ. - По стилю старались играть, как раньше. Хотя были ошибки у каждого игрока, но – проявили характер. А это самое главное.

- «Кайрат» сейчас разобран, то есть на Суперкубке не было того состава, с которым команда вошла в Лигу чемпионов, - добавил позже Юрий Коломацкий - Человек шесть у них ушло и столько же пришло примерно. У «Тобола» тоже обновления, но не такие основательные. Нурбол правильно сказал – проявили характер. И не опустили рук. Хотя таких ошибок в защите, которые «Тобол» допустил в первом тайме, никогда больше не хотелось бы увидеть. Здесь команде предстоит ещё работать и работать. Просто «Кайрат» был ещё хуже. Мы-то отыграли уже в ноябре, а алматинцы были заняты вплоть до февраля – мне кажется, эта Лига чемпионов вышла им боком. Переоценили их вратарей. Наши Султан Бусурманов и Данил Устименко не хуже, а вернее сказать - лучше. И плюс, конечно, серия пенальти, здесь костанайцы молодцы: работали ровно, хладнокровно, никакой ни паники, ни пижонства. А как Асхат Тагыберген на 89-й минуте реализовал штрафной - в нижний угол мяч положил и сравнял счёт! Даже в Европе-то такие голы нечасто увидишь. Эти кайратовские бразильцы и португальцы думали на одной ноге нас обыграть. Вот и поплатились.

Время осторожных оценок

Болат Искаков считает, что только что завершившееся межсезонье важно для формирования «рельефа» будущего хода чемпионата для команды:

- В это время наигрываются связи, кто-то уходит и приходит. Расстановка становится яснее как раз на учебно-тренировочных сборах и контрольных играх. У «Тобола» тренировки перед сезоном были в Турции, это любимое место для таких сборов у многих казахстанских команд, и «Тобол» делает так уже лет двадцать. Будем надеяться, что ребята покажут сыгранность.

- Думаю, что работы ещё много. Потому что, с одной стороны, некоторые ребята покинули команду – жалко, но это футбол. Но, с другой, на их места пришли новые игроки, - дипломатично высказался Нурбол Жумаскалиев, не называя ни одной фамилии. - Сейчас идёт время притирки. Трудно конкретно выделить кого-то одного, чей уход воспринимается наиболее остро. Надеюсь, что новички ещё покажут свои лучшие качества.

В нынешнем составе костанайской команды 15 казахстанских игроков и 10 приглашённых.

Француз сенегальского происхождения защитник Пап-Альюн Ндиайе раздаёт автографы и общается с будущими футболистами

- По одному матчу судить тяжело, - делится наблюдениями Юрий Коломацкий. - Но сразу бросается в глаза, что неуверенная игра в защите, к тому же не впечатлили некоторые новые легионеры. Защитник Александр Марочкин – новое приобретение, хотя он наш старый игрок – этот, конечно, сыграл в полную силу. Жаль, что в стартовом составе не вышел капитан Роман Асранкулов. Дальше – будем оценивать и анализировать. А у команды действительно есть победный дух. Вот в прошлом году состав был сильный, но такой командной игры, сплочённости я мало видел.

- Я сам чувствовал этот дух – рассказал мне черногорский футболист «Тобола», защитник Марко ВУКЧЕВИЧ (на фото крайний слева на переднем плане), - и я очень ценю это. И я верю словам вашего губернатора, который сказал, что в этом году «Тобол» станет чемпионом. У меня контракт ещё на два года, так что посмотрим!

Go, go, go! Ale, ale, ale!

В ближайшей перспективе «Тобол» ждёт встреча с командой из Актобе в Туркестане – во-первых, потому что «на югах» уже тепло, во-вторых, у наших соперников нет своего поля как манежа.

- Уверен, что именно с «Актобе» будут интересные игровые моменты, будет накал и никто не захочет уступать, - поделился Нурбол Жумаскалиев. - Тем более, что «Актобе» ставит высокие задачи, в клуб приглашены высококвалифицированные футболисты. Позвали, даже несмотря на возраст, мировую звезду – Нани, бывшего игрока португальской сборной и «Манчестер Юнайтед». Я не знаю до конца, чтó наши соперники по турниру преследуют, для меня главное – как будем действовать мы. Я и сам скучаю по участию в игре, но я своё, как говорится, отыграл. Теперь, в мои 45 моё место – быть тренером. И мне есть над чем здесь работать.

Новый логотитп команды справа, рядом прежний вариант /Графика Игоря НИДЕРЕРА



В этот же вечер представили новый дизайн формы и клубный логотип. Ребрендинг оставил главные элементы, основные цвета и графические акценты. «Испанский» тип щита заменили на «варяжский» (это намёк на большое количество легионеров?), появилась латиница с её непонятным нынешним статусом в Казахстане. В эмблеме доработали пропорции и отдельные детали, так что в целом визуалка клуба стала более динамичной. Хотя об авторстве рестайлинга хотелось бы знать больше.

«Главному фанату клуба» – Кумару Аксакалову – на сцене вручили медаль. Наши футбольные иноземцы впервые пробовали беш и баурсаки, пытались танцевать «Despacito» под домбру.

- Ещё раз хочу поздравить всех с большой победой, - сказал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. – Вы хороший задел сделали, завоевав Суперкубок. Хороший командный дух, и мы это чувствуем. У «Тобола» всегда был чемпионский дух. Всегда с вами рядом тысячи болельщиков, которые будут жить только футболом. В этом году мы абсолютно уверены, что станем чемпионами! В прошлом году чуть-чуть нам не хватило… Не повезло, будем считать. Мы верим в вас! «Тобол» - только вперёд!

Фото автора