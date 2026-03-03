Мужчина запер двух девочек в маленьком помещении торгового павильона. К счастью, подростков через полчаса выпустили. Родители написали заявление с просьбой привлечь обидчика их дочерей к ответственности. Следователи сначала возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы в отношении несовершеннолетнего (ч. 3 п. 2-1 ст. 126 УК РК), а после вынесли постановление о прекращении досудебного расследования.

«НГ» попыталась разобраться в этой истории.

Предложил бесплатно самсу...

Вот уже несколько месяцев жители с. Боровское Мендыкаринского района пытаются добиться от полиции всестороннего и объективного расследования произошедшего. Инцидент произошел 18 октября 2025 года в центре села.

- Дочка отпросилась переночевать у своей подруги, с которой они вместе учатся в колледже, - рассказывает мама девочки Сауле АЛЬЖАНОВА. - Они встретились в магазине и пошли по центральной улице. Проходили мимо ларька, где продают шаурму и самсу. Продавец угостил их бесплатной самсой. Они и рады бесплатному угощению. Попросили запить. Он налил им сок, похожий на лимонад «Мохито». Девочки не знали, что сок смешали с алкоголем. Тем более что в ларьке алкоголь не продают. Они сразу не поняли, что что-то не так.

Одна из девочек ранее подрабатывала в этом ларьке, поэтому предложение продавца не вызвало подозрений.

- Девочки общались с продавцом, громко смеялись, - продолжает Сауле Альжанова. - И он предложил им, чтобы не пугать клиентов, зайти в здание торгового павильона, где он арендовал помещение. Они зашли туда без всяких задних мыслей. Потом он сказал, что ему нужно отойти и принять заказ. Девочки ждали его. На окнах там решетки, стол с полками, негде даже присесть. Зато там был туалет, которым девочки нашли с помощью фонарика на телефонах. А когда захотели уйти - обнаружили, что дверь закрыта. У них началась паника, истерика. Подруга дочери даже плакала.

Девочки по телефону позвонили двоюродному брату, который с друзьями гулял в центре. Они попытались открыть дверь, а когда не смогли - вызвали полицию. Продавец сам открыл дверь и выпустил девочек.

- Я был на работе и только утром узнал о произошедшем, после чего мы обратились в полицию, - добавляет отец второй девочки Владимир БУТЕНКО. - Девочки долго боялись выйти из дома.

Сами пришли и просили...

В постановлении о прекращении досудебного расследования изложен допрос продавца из ларька с шаурмой. В показаниях изложена его версия:

- 18 октября к нему пришли знакомая и ее подруга, обе находились в состоянии алкогольного опьянения и сильно шумели. Одна из девочек попросила угостить их самсой, так как они были голодны. Ему стало их жалко и он угостил девочек, а спустя некоторое время предложил им горячий чай, поскольку на улице было холодно. После этого девочки попросили у него спички, чтобы закурить. Он вынес спички. После этого он заметил, что они ведут себя неадекватно и стали громко смеяться. Он попросил их вести себя потише, так как к ларьку подходили клиенты. Примерно в 19:48 кто-то передал девочкам черный пакет, в котором находилась двухлитровая бутылка. Одна из девочек попросила согреть бутылку в помещении. Он сразу вернул бутылку девочкам и сказал, чтобы данного напитка у него не было.

Из показаний продавца следует, что он захотел воспользоваться туалетом в арендуемом торговом павильоне «Овощи и фрукты».

- Девушки также попросились в туалет, - собщается в материалах дела. - Он их отговаривал, но девочки настойчиво просились, мотивируя свои просьбы холодной погодой. Он пожалел их и впустил в помещение. После того, как они сходили в туалет, стали упрашивать разрешить им немного посидеть внутри. Он сказал, что могут посидеть, а сам ушел принять заказ в ларьке. Уходя, он закрыл дверь, чтобы ничего не пропало, так как в помещении были овощи и фрукты. Оформив возврат товара и вернувшись через несколько минут, он заметил, что в помещении наблюдалась паника, хотя, уходя он оставил свет включенным. После того, как он открыл помещение, девушки направились домой. Спиртные напитки он им не наливал. Также добавил, что одна из девочек является племянницей женщины, с которой они конфликтуют из-за конкуренции.

Все было добровольно?

Полиция объяснила прекращение досудебного расследование тем, что отсутствует состав уголовного правонарушения: девочки сами начали общаться с продавцом, при этом никакого физического или психологического принуждения со стороны мужчины не было. Не было и угроз.

- Факт временного нахождения несовершеннолетних в павильоне обусловлен тем, что они были допущены туда с их согласия, а закрытые двери обусловлены необходимостью сохранности имущества, - указано в постановлении. - Специальных средств, либо устройств, предназначенных для незаконного удержания людей, не применялось. Помещение не имело решеток на окнах, доступ воздуха и визуальный контакт с улицей сохранялся. Из показаний потерпевших и свидетелей следует, что ограничение свободы носило кратковременный характер, после обращения к знакомым дверь была открыта самим продавцом. Развратных действий и посягательств на половую неприкосновенность не было, угроз такого характера не высказывалось. В действиях продавца отсутствуют признаки состава преступления.

Юридический консультант Тимур ТАСТЕКОВ, представляющий интересы родителей подростков, с позицией следствия не согласен. Он, к примеру, отмечает, что решетки на окнах все-таки были, хотя в протоколе полиции утверждается обратное.

- Полиция говорит, что не было никакого принуждения, но если исходить из уголовно-процессуального законодательства, то здесь четко указано, что данная статья не различает: было ли лишение свободы добровольным или нет. Есть факт, что дети были закрыты в помещении. И не важно - сами они туда пришли или нет. Но полиция почему-то считает: раз они сами пришли и у них не забрали телефоны, то и состава преступления нет. То есть нет разграничения между похищением и лишением свободы. В Мендыкаринском районном суде безосновательно нам также отказали, когда мы пытались обжаловать постановление полиции. Я отмечу, что экспертиза не нашла доводов о том, что девочки выдумали эти обстоятельства или пытаются кого-то обмануть.

Полиции все же придется повторно разобраться в этой истории. Тимур Тастеков сообщил «НГ», что коллегия областного суда признала незаконным и отменила постановление следователя о прекращении досудебного расследования и обязала возобновить следствие.

Фото автора