В казахстанском сегменте Telegram появилось объявление с предложением за деньги наказать ваших обидчиков. В списке "услуг" — от запугивания по телефону до поджога имущества и избиения, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

Что произошло

В сети распространяется объявление, в котором неизвестные предлагают "решать вопросы нестандартными способами" и обещают клиентам "поддержку в ситуациях, когда обычные слова не работают".

Авторы публикации заявляют о конфиденциальности и индивидуальном подходе.

Среди предлагаемых "услуг" — запугивание по телефону, избиения, поджог входной двери квартиры, поджог автомобиля, а также вывоз за пределы города с последующим насилием. За отдельную плату экзекуцию обещают снять на видео.

Скриншот из Telegram

Согласно объявлению, стоимость "заказа" варьируется от нескольких десятков до сотен тысяч тенге.

Что ответили в МВД

Tengrinews.kz направили официальный запрос вместе со скриншотами объявления в Министерство внутренних дел. Там сообщили, что правоохранительные органы проводят мониторинг интернет-пространства и принимают меры реагирования.

"В рамках своей компетенции органы внутренних дел осуществляют мониторинг интернет-пространства, выявляют и инициируют блокировку объявлений, содержащих предложения оказания противоправных и общественно опасных услуг. В отдельных случаях собранные материалы и сведения передаются в заинтересованные подразделения органов внутренних дел для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения в установленном законодательством порядке", — ответили в ведомстве.

В МВД добавили, что они продолжают системную работу по противодействию киберпреступности и призывают граждан проявлять бдительность, а также незамедлительно информировать правоохранительные органы обо всех случаях противоправных действий.