По прогнозам синоптиков, во вторник, 3 марта, ночью на юге и востоке области ожидается снег, днём на севере и востоке - снег и дождь, низовая метель. В среду, 4 марта, ночью на севере и западе снег, днём осадки, низовая метель, на западе, севере и востоке - гололёд. На севере, западе и юге во вторник и среду прогнозируется туман.

В Костанае в ближайшие два дня осадки, низовая метель, гололёд, ночью и утром - туман.

- В ночь на вторник термометры покажут 7-12, на севере 18 градусов мороза, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днем ожидаем -1...-6 °С, на северо-востоке -10 °С. В среду ночью термометры покажут 0...-5 °С, на востоке до -8 °С, днём -3...+2 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -10...-12 °С, днём -1...-3 °С. В среду: ночью -3...-5 °С, днём -1...-3 °С.

В ближайшие два дня ожидается юго-западный ветер, скоростью 9-14 м/с, с усилениями 15-20 м/с на западе и севере области.

