- Я шла из парка и увидела много машин. Сначала подумала - что-то случилось. Подошла ближе: оказалось, выставка, – делится жительница Костаная Алтынай ПАРМАНОВА.

В воскресенье, 1 марта, в областном центре показали и даже разрешили осмотреть внутри очень важную технику. Всемирный день гражданской обороны – наглядно, доступно, незабываемо.

Мероприятие организовал департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

- Такие выставки-демонстрации в этот день ежегодно проводят 57 стран, если не больше, - пояснил начальник управления гражданской обороны ДЧС Куатбек КЕНЖЕБЕКУЛЫ (на фото). – А если немного углубиться в историю, то Всемирная организация гражданской обороны была основана в 1931 году генерал-майором медицинской службы Жоржем Сен-Полем в Париже для защиты мирного населения, особенно женщин, детей и стариков, от ужасов войны и воздушных бомбардировок. Сен-Поль стремился создать безопасные нейтральные зоны в городах, где гражданские лица могли бы найти убежище во время военных конфликтов. Как военврач, Сен-Поль наблюдал массовые страдания гражданских лиц и пришёл к выводу о необходимости защиты тыла.

Впечатляло всё: современные пожарные автомобили, аварийно-спасательное оборудование, защитная экипировка, беспилотные летательные аппараты. И это ведь не просто серьёзные и дорогие механизмы, которые приедут, когда что-то случилось. У гражданской обороны как структуры и организованной службы, по словам Куатбека Кенжебекулы, есть две важнейшие функции:

- Во-первых, это защита населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, колторые возникают при военных конфликтах или ЧС. А также проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, включая первоочередное жизнеобеспечение пострадавших. Это для того, чтобы минимизировать возможный ущерб и обеспечить безопасность в мирное и военное время.

Меж тем Алтынай Парманова как раз вышла из одного пожарного экипажа:

- Очень интересно! Разрешают зайти внутрь машин, пообщаться со специалистами. Современная техника, дроны - всё можно посмотреть и потрогать. Видно, какая серьёзная работа стоит за их службой.

По словам Алтынай, такие простые, но эффектные акции помогают лучше понять, как устроена система спасения и насколько важно знать правила безопасности – ведь это может пригодиться каждому.

Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. А. Байтурсынулы

Фото автора