Комитет государственных доходов (КГД) МФ РК предоставил разъяснения по проекту приказа, устанавливающему новый регламент передачи сведений от нотариусов в органы государственных доходов.

Документ, размещенный на портале "Открытые НПА", определяет перечень данных о гражданско-правовых сделках физических лиц, которые станут доступны налоговикам. Корреспондент inbusiness.kz выяснил, какие сведения о договорах, займах и наследстве граждан теперь будут попадать в поле зрения фискалов в автоматическом режиме.

Что увидит налоговая после техобновления?

Главный вопрос, возникший при обсуждении проекта: вводятся ли новые обязательства для граждан? В официальном ответе на запрос inbusiness.kz в ведомстве подчеркнули: проект приказа носит уточняющий характер. Аналогичные нормы действовали в Казахстане с 2020 года (в рамках приказа № 212), однако сейчас их приводят в соответствие с обновленным Налоговым кодексом.

"Проект приказа разработан в целях реализации норм Налогового кодекса и не содержит новых требований и обязательств для физических лиц", – сообщили в ведомстве.

Согласно статье 56 Налогового кодекса, нотариусы обязаны передавать сведения в налоговые органы через интеграцию информационных систем. В поле зрения фискальных органов попадают:

Имущественные сделки: купля-продажа недвижимости, земельных участков и транспорта, подлежащих государственной регистрации.

Наследство: полные данные о выданных свидетельствах о праве на наследство.

Частные займы: сведения о договорах займа между физическими лицами.

Крупные сделки: любые договоры (даже не подлежащие регистрации), если сумма сделки превышает 1000-кратный размер МРП (в 2026 году это свыше 4 млн тенге).

Отмечается, что срок передачи данных жестко регламентирован: информация должна поступить в КГД в течение 10 рабочих дней с момента запроса или совершения действия.

Зачем государству эти данные?

В КГД не скрывают, что автоматизация обмена данными — это основной инструмент для проведения камерального контроля. Полученные сведения позволяют налоговикам без выезда на проверку сопоставлять реальные сделки граждан с их налоговыми декларациями.

Согласно разъяснениям ведомства, основными целями мониторинга являются выявление скрытых доходов для автоматического определения лиц, продавших имущество с приростом стоимости без уплаты подоходного налога, борьба с "тенью" через контроль за крупными потоками наличности, маскируемыми под договоры займа или дарения, а также обеспечение достоверности данных при всеобщем декларировании, где информация от нотариусов выступает верификатором отчетности граждан.

В КГД сообщили, что полученные сведения используются исключительно для налогового администрирования и позволяют своевременно доначислять налоги там, где граждане "забыли" их задекларировать. Для добросовестного налогоплательщика, чьи расходы соответствуют легальным доходам, процедура останется незаметной.