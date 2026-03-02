Пока официальная статистика фиксирует рост потребления мяса в стране, животноводческая отрасль проходит через "идеальный шторм". Рынок лихорадит – цены на говядину в Казахстане за год выросли почти на 30%, но парадокс в том, что ни фермеры, ни продавцы от этого богаче не стали. Эксперты и участники рынка объяснили корреспонденту inbusiness.kz, почему мясная отрасль оказалась в замкнутом круге, фермеры "проедают" капитал, а покупатели перешли в режим строгой экономии.

Фото: Zakon.kz

Почему цена на мясо взлетела?

По словам руководителя группы компаний Zengi Group и главы КХ "Береке" Жанибека Кенжебаева, нынешняя ситуация на мясном рынке – это результат долгого сдерживания цен. Годами стоимость мяса сдерживалась административными рычагами, прибавляя по 5-10% в год, в то время как ГСМ, корма и ветеринария дорожали кратно.

"Состояние мясного рынка Казахстана сегодня напоминает макроэкономическую пружину, которая слишком долго была сжата административным регулированием, и наконец, распрямилась. Как говорят в The Economist, рынок всегда находит способ восстановить справедливость, но для конечного потребителя и производства этот процесс часто оказывается болезненным. Поэтому рост цен на мясо — это не случайное колебание, а результат системного вымывания рентабельности из отрасли. Фермеры долгое время работали на грани. Ситуацию усугубила ревизия государственных баз, которая "стерла" около 2 миллионов приписанных голов скота. Реальный дефицит маточного поголовья - сокращение на 20–30%, теперь диктует свои условия. Многие фермеры, не видя экономической целесообразности, начали "проедать" свой основной капитал", - говорит Жанибек Кенжебаев.

По словам животновода, главным триггером инфляции стала стоимость кормов, а для крупного рогатого скота (КРС) и мелкого (МРС) это критический фактор.

"Кормовая база – это ахилесова пята нашего производства. За последние сезоны стоимость ячменя, а это основа рациона, взлетела с 45-50 тысяч тенге до 80-90 тысяч за тонну. В промышленном мясном скотоводстве корма занимают львиную долю операционных расходов. Для сравнения в коневодстве затраты на корма минимальны, так как лошади находятся на круглогодичном выпасе, что делает этот бизнес более устойчивым к инфляции. Однако, для КРС и МРС заготовка сена и зерна остается критическим и крайне дорогим фактором", - продолжает Жанибек Кенжебаев.

Однако, несмотря на то, что говядина в некоторых регионах вплотную приблизилась к отметке 5000 тенге за килограмм, казахстанцы не спешат становиться вегетарианцами. По данным Бюро нацстатистики, потребление мяса даже выросло на 3,4%. Как подчеркивает эксперт, структура потребления стала вынужденно "экономной". Покупатели стали выбирать более дешевые "отрубки" или переходят на конину, которая благодаря круглогодичному выпасу и меньшей зависимости от покупных кормов стала гораздо доступнее говядины.

"Берут максимум по 3 килограмма вместо 15"

Если статистика говорит о росте потребления, то продавцы на рынках фиксируют резкое падение покупательской способности. На прилавках борьба идет чуть ли не за каждый грамм.

"Цены на говядину поднялись примерно на 500 тенге за год. Если раньше люди брали сразу по 10-15 кг, то сейчас максимум 3 кг. С чем мы это связываем? Просто все вокруг подорожало, а зарплаты остались на прежнем уровне. Да, и сами мы дома едим в основном конину, говядину вообще не берем, так как она намного дороже, покупаем соғым и едим почти весь год", - делится продавец Алтынай.

А ее коллега Алина Айтиева подтверждает: торговля "тушами" ушла в прошлое. Теперь ходовой товар - бюджетная грудинка и ребра по 3 500 тг/кг.

"Раньше мы продавали по 1-2 туши в день, а сейчас и одну не всегда удается реализовать. Люди берут по 1-2 кг, выбирают то, что дешевле и меньше весит – чаще всего это грудинка и ребра. Например, ребро можно разделить на несколько приготовлений, поэтому оно и популярно", - поясняет Алина.

Экономика "резака" и логистические тупики

Между фермером и прилавком стоит звено закупщиков и мясников. Марат, занимающийся закупом в небольших объемах и резкой скота, отмечает, что рынок стал крайне волатильным.

"Вообще цены везде разные и зависят от качества мяса (жирности и возраста). Оптовая цена на конину сейчас варьируется от 2500 до 3000 тенге, говядина и баранина уходят по 2600-3200 тенге. Если мяса на сдачу привозят много, то и цену сразу сбивают или вовсе не принимают, если лавки или рынки затоварены", - говорит он.

При этом основные риски по-прежнему лежат на производителе. Жанибек Кенжебаев подчеркивает, что разрыв между ценой фермера и розницей несправедлив, так как посредники не несут рисков падежа или джута. Добавляет проблем и дорогая логистика, когда доставка мяса на экспорт, например, в Китай, обходится в 4-5 долларов за кг, что "съедает" всю экспортную маржу и запирает продукт внутри страны.

"Сегодня мы сдаем мясо (говядина) оптовикам по цене около 3600 тенге за килограмм. Лошадей реализуем живым весом по 1800 тенге за кг. И текущая разница между ценой фермера и ценой на прилавке (3500 до 5000 тенге) несправедлива, так как основные риски (падеж, джут, болезни) несет производитель, а маржу забирают посредники и ритэйл", - продолжает руководитель группы компаний Zengi Group и глава КХ "Береке" Жанибек Кенжебаев.