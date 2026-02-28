VIII зимний трейлмарафон проходил сегодня в Костанайском районе
Он начался сегодня, 28 февраля, в 10:00 в районе с. Мичурино - у мавзолея имени Ыбырая Алтынсарина. Трасса проходит вдоль правого берега реки Тобол.
Участникам предложили три дистанции - 11, 22 и 45 километров. Организаторы отмечают, что зимний трейл - это бег по пересечённой местности со спусками и подъёмами, по снежной трассе, требующей особой физической подготовки.
Контрольное время установлено:
-
11 км - 1 час 50 минут;
-
22 км - 3 часа 50 минут;
-
45 км - 6 часов 50 минут.
Перед стартом участникам рекомендуют проверить экипировку: кроссовки с высокой подошвой, перчатки, шарф или бафф, а также телефон с загруженной картой трассы и полностью заряженной батареей.
Зимний трейлмарафон проводится клубом «Бег в Радости Самопревосхождения». Более подробнее о том, как он прошел читайте в ближайшее время на сайте ng.kz.
