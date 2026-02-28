Израиль объявил чрезвычайное положение на всей территории страны. Иран готовится нанести мощный ответный удар. Атаку на Иран проводят Израиль и США, сообщает Informburo.kz со ссылкой на The Wall Street Journal.

Фото Depositphotos.com - США и Израиль заявили, что в субботу нанесли удар по Ирану. Эта совместная операция может привести к более масштабному региональному конфликту в одном из самых экономически значимых регионов мира. По словам источников, знакомых с ситуацией, они планируют наносить интенсивные удары в течение нескольких дней, – пишет издание.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил об израильском ударе утром 28 февраля и ввёл чрезвычайное положение на всей территории страны: запрещены собрания, занятия в школах и работа в офисе.

Американские чиновники заявили об ожиданиях, что эта атака будет более масштабной, чем операция Вашингтона с ударами по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не находится в Тегеране, он был переведен в безопасное место, сообщило агентство Reuters.

Масштабы воздушных и морских операций пока неясны. Иран готовится нанести мощный удар в ответ на атаку Израиля, сообщил неназванный иранский чиновник Reuters.

В июне 2025 года между Израилем и Ираном произошла 12-дневная воздушная война, после чего США и Израиль неоднократно предупреждали о том, что нанесут новый удар, если Иран продолжит реализацию своих ядерных и баллистических программ.