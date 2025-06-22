Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление по ситуации на Ближнем Востоке, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В ведомстве отметили, что в результате последних военных акций США против Ирана "происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира".

При этом в МИД указали, что Казахстан входит в группу прикаспийских стран и развивает с Ираном сотрудничество в различных сферах.

"Наша страна считает, что все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путем переговоров на основе Устава ООН. Призываем все заинтересованные страны к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия и обеспечения гарантиями безопасности государств, придерживающихся режима нераспространения под международным контролем", - подчеркивается в сообщении МИД Казахстана.

Напомним, Трамп сообщил, что США нанесли удары по ядерным объектам в Иране, добавив, что американские самолеты уже находятся за пределами воздушного пространства Ирана и возвращаются в Соединенные Штаты. При этом администрация Трампа заранее уведомила Израиль о готовящемся ударе США по Ирану. В Иране подтвердили эти авиаудары.