Эмоциональный пост о конфликте на дороге опубликовала 25 февраля пользовательница соцсети Threads под ником katiya.mx. Пояснила, что инцидент произошёл на перекрёстке улиц Баймагамбетова и Павлова.

Сегодня, 27 февраля, ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области.

Как сообщила katiya.mx, она двигалась по улице Баймагамбетова в сторону центра и на перекрёстке включила левый поворот, ожидая встречный поток. Навстречу ей автомобиль также выполнял поворот налево. По её словам, разъехались аккуратно, однако водитель автомобиля «Лада Гранта», которому нужно было двигаться прямо, решил «проучить» её.

Как утверждает автор публикации, водитель «Гранты» подпер её автомобиль, несмотря на то что правая полоса была свободна и он мог продолжить движение. В результате автомобили пропустили несколько сигналов светофора. Позже водитель белого Changan, который выполнял аналогичный поворот навстречу, подъехал к «Гранте», чтобы поговорить с её водителем.

В комментариях под постом развернулась дискуссия: часть пользователей поддержала автора публикации, другие сочли, что она сама могла нарушить ПДД.

- В ходе проверки установлено, что водитель выехала на встречную полосу движения и перекрыла движение, - пояснили "НГ" в пресс-службе ДП. - Она привлечена к административной ответственности по ч.2 ст. 594 КоАП РК "Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков".

За нарушение предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП (64 875 тенге - "НГ")

В полиции также пояснили, что водитель "Лады Гранта" по данному факту к ответственности не привлекался.

Скриншот из видео в Threads