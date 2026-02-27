На заседании постоянных комиссий 26 февраля они спорили о том, стоит ли выделять из казны десятки миллионов на школу ИИ, почему городу, зарабатывающему миллиарды, на его бюджет развития даже 30 млн тенге не остается, и почему при прокладке водопроводов канализацию оставляют на потом.

На сессии, которая должна будет утвердить внесение изменений в бюджет области на 2026 - 2028 годы, предлагается одобрить выделение 92,8 млн тенге «на организацию и проведение образовательных мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Депутат Кырмызы ЖАНБУРШИНА спросила, что это за мероприятия.

- Это организация школы, есть централизованное поручение министерства информатизации, - пояснил руководитель управления информатизации, государственных услуг и архивов Азамат КАШИЕВ, - в марте «Астана хаб» в столице открывает такую школу, глава государства будет участвовать, филиалы должны быть организованы в каждом регионе. 4 потока обучающихся у нас будет в этом году.

- За такие деньги учить пользоваться ИИ? - возмутилась депутат Александра СЕРГАЗИНОВА. - Я недавно была три дня в Алматы, прошла обучение основам, бесплатно между прочим. Любой школьник вам скажет сегодня, что главное скачать нужную платформу и грамотно промт для ИИ написать. Не понимаю, зачем отдельно школу для этого?

- Есть централизованное поручение министерства информатизации, школа будет работать по французской франшизе, - ответил Кашиев.

- Нам сверху что-то скажут - мы кидаемся делать. Зачем? Будет как с годом рабочих профессий, - продолжала Сергазинова. - Помните, деньги выделяли на "Атлас рабочих профессий", я тогда против была, говорила: "Кому он нужен?". Где этот атлас, кто им пользуется? А водителей в Костанае как не хватало, так и не хватает.

В итоге депутаты потребовали от управления информатизации до сессии предоставить конкретную информацию: кто чему и как будет учить в этой школе.

На фоне расходов на ИИ особенно контрастно выглядела информация депутата Ерлана АЛЬКЕНОВА. Выслушав предложения акимата области по суммам, которые предлагается направить из бюджета разным управлениям и регионам, он поднял «рудненский вопрос».

- Наш город постоянно повышает свою доходную часть, - сказал Алькенов, обращаясь к руководителю управления экономики Ильясхану АМИРБЕКОВУ. - По сравнению с предыдущим годом почти на 5 млрд тенге выросла. Но так же постоянно поднимается и сумма изъятия. В результате в этом году планируется оставить в Рудном всего 10,8 млрд тенге. Эти деньги уйдут на текущие нужды. И на бюджет развития города на 2026 год останется всего 29 млн тенге. Миллионов! А собираем мы - планы этого года по доходной части - 46 млрд тенге. Ну так же нельзя! Очень много проблем в городе. Или будем опять ждать, что приедет президент, когда произойдет авария на теплосетях и мы город заморозим. Как вы это прокомментируете?

- Да, поступления увеличиваются в Рудном и изъятия увеличиваются, - взялся отвечать депутату заместитель акима области Берик ТАНЖАРИКОВ. - Но если посмотреть историю выделения городу средств в 2022-2025 годах, посмотреть снижение износов на сетях водоснабжения, теплосетях, количества аварий, внимания к проблемам Рудного как со стороны местного, так и республиканского бюджетов, что видим? Если 2024 год взять - 24,5 млрд., 2025 год - почти 15 млрд тенге с учетом республиканского бюджета было выделено. Я еще не считаю тех средств, которые из резерва правительства направлялись.

- А дайте в предыдущие годы посмотрим, сколько выделялось Рудному, - настаивал Алькенов.

- Я не спорю, что, может быть, до 2022 года действительно не выделялось. Но если у города сейчас есть инициативы, вы вправе их озвучить, доказывать их необходимость... На сегодня по поручению президента активно действует программа модернизации энергетического комплекса, в рамках которой реализуются инфраструктурные проекты, как раз-таки связанные со снижением аварийности. По области все регионы в этой программе участвуют, а Рудный отказывается. Понятно, что там есть влияние на тариф. Но если уполномоченным органом влияние на тариф расценивается, как сверхдопустимое, то включается микшированное финансирование за счет местного бюджета и республиканского, плюс идут субсидии из республиканского бюджета. Поэтому я не вижу здесь проблем. Понятно, что изъятие есть. Но в других регионах такие же люди живут, которые по несколько лет жду ремонта тех же сетей. Поэтому считаю, что вопросы по Рудному можно в рабочем порядке решить.

Руководитель управления экономики добавил, что Костанайская область остается субвенционной, в любом случае ее доходы не покрывают расходы, и без перераспределения средств из республики «мы бы даже зарплаты всем не смогли выплачивать».

- Все знаю, только нам, рудничанам, от этого не легче, - констатировал Алькенов, - в такой ситуации у города полностью отсутствует мотивация увеличивать доходную часть.

Много вопросов вызвало и предложение акимата направить 1,1 млрд тенге на строительство антенно-мачтовых сооружений и опор связи в 50 населенных пунктах 11 районов. Депутаты спрашивали, насколько целесообразно ставить их в небольших селах, уточнялись ли данные по количеству населения, ради которого там организуют такую связь.

- Это серьезная инвестиция со стороны областного бюджета, - отметил член общественного совета Андрей КОВАЛЬ, - сейчас люди жалуются на тарифы связи. А это может стать мостиком «тариф в обмен на инвестиции». Область вкладывает бюджетные деньги. А частные операторы, которые получают доступ в населенные пункты и новых абонентов, вроде бы как не причем и спокойно повышают для людей оплату. Меморандум нужен с ними.

Коваль же поднял вопрос, связанный с реализацией программ по водоснабжению, отметив, что акимат просит выделить около 1,5 млрд тенге в сумме.

- Обратите внимание, речь идет только о водоснабжении, - сказал депутат. - Я сам проживаю в сельской местности. И на самом деле - это не проект, это трагедия: людям подводят воду, а решение вопроса с отведением, то есть канализацией не предусматривается. И еще - кто контролирует эти затраты. В Заречном сначала сделали воду - в прошлом году мы выделяли на это деньги, а зимой снесли все колодцы почему-то, какие-то люди появляются с требованием за что-то уплатить. Это очень серьезная проблема.

Ему ответили, что прокладывать одновременно и водопровод, и канализацию - очень дорогостоящее дело. Поэтому в первую очередь обеспечивают доступ населения к воде. А сельские акиматы «прорабатывают с населением вопросы откачивания и утилизации стоков».

- Ну я вот тут обратил внимание, что для частного гостиничного комплекса в Костанайском районе за 324 млн тенге подводятся сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, то есть все, как надо. А для населения вот по-другому, - заметил депутат.

Внеочередная сессия, которая внесет изменения в бюджет, назначена на 2 марта.

Кадры из видеотрансляции