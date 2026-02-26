В школах Казахстана пройдут финансовые проверки после того, как родители выявили некорректные сведения о посещении детьми бесплатных кружков. Об этом сообщили в Министерстве просвещения в ответе на запрос Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

На "приписки" обратили внимание пользователи социальных сетей. При проверке на портале eGov отражались ложные сведения, что дети посещают бесплатные секции при школах. В Минпросвете тогда обещали провести проверку в регионах и призвали родителей обращаться в школы, если они выявили некорректные данные. При этом пока неизвестно, получали ли учреждения деньги за детей, которые только числились в кружках, но не посещали их на самом деле.

"В организациях образования, в которых предусмотрено финансирование вариативной нагрузки, проведут контрольные мероприятия на предмет выявления каких-либо финансовых нарушений. В случае обнаружения таких фактов соответствующие материалы направят в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Всего кружки и секции для детей работают в 4225 школах и 2013 внешкольных организациях. В ведомстве пояснили, что сведения, размещённые в сервисе Bilim на портале eGov, формируют на основании информации из Национальной образовательной базы данных. Её заполняют организации образования.

"В ходе анализа установили, что в ряде случаев из-за несвоевременного внесения изменений в базу данных администрациями в системе сохраняются неактуальные сведения. Это влечёт за собой отображение недостоверной информации в eGov", – пояснили в Минпросвете.

Управлениям образования поручили актуализировать сведения, эту работу они продолжают по сей день. По словам родителей, которые столкнулись с "приписками", обращения в школу не помогли: дети до сих пор числятся в кружках, которые не посещают.