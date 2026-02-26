В Комитете медицинского и фармацевтического контроля заявили, что сообщения в социальных сетях о якобы массовом росте цен на лекарственные средства "не соответствуют фактическим данным мониторинга". В ведомстве уверяют, что многие препараты, напротив, подешевели, передаёт TengriHealth.

Фото:depositphotos.com

Что говорят в комитете

В Комитете медфармконтроля сообщили, что в 2025 году в Казахстане запустили обновлённую систему регулирования цен на лекарства. Она должна сделать ценообразование более прозрачным и предсказуемым. Государство установило предельные цены на 4 994 наименования препаратов.

"При этом максимальную стоимость 1 707 безрецептурных медикаментов Минздрав больше не регулирует. Аптеки устанавливают на них цены самостоятельно, но под наблюдением уполномоченных органов", — говорится в сообщении.

Какие лекарства подешевели

Наиболее заметное снижение цен зафиксировали по следующим препаратам:

"Гепар комп. Хеель" — минус 41,2 процента;

"Ревмоксикам" — минус 32,5 процента;

"Цефяпс" — минус 31,6 процента;

"ВАЛМАК-Н" — минус 24,7 процента;

"Зитмак" — минус 20 процентов.

"Эти препараты входят в число востребованных и применяются при лечении широкого спектра заболеваний", — отметили в пресс-службе.

Что показал мониторинг в регионах

Комитет провёл анализ цен на лекарства в 20 регионах страны. В сообщении ведомства говорится, что препараты в аптеках стали стоить дешевле.

в сентябре по сравнению с июнем снижение цен отмечено по 34 процентам позиций — в среднем на 7,8 процента;

в октябре снижение зафиксировали уже по 50 процентам позиций — в среднем на 11,1 процента.

В комитете уточняют, что речь идёт о динамике стоимости контролируемых медикаментов, то есть тех, на которые устанавливают предельные цены.

Что грозит за превышение цен

Если аптека поставит цену выше установленного предела, ей грозит ответственность по статье 426 Кодекса об административных правонарушениях — штраф от 70 до 1000 МРП.

Сообщить о возможных нарушениях можно через приложение DariKZ или обратиться в региональные департаменты Комитета медфармконтроля.