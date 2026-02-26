Костанаец 4 раза предъявлял суду и З раза получил компенсацию за один и тот же поврежденный бампер, но в последний раз судебный эксперт заметил (не)состыковку повреждений, и суд отказал истцу во взыскании ущерба. Об этом рассказал корреспонденту «НГ» юридический консультант Олег МАТВЕЕВ. Он подозревает костанайца в том, что тот подставляет водителей на дорогах и получает компенсацию за ущерб, который они не наносили.

Изображение сгенерировано ИИ

В 2019 году в костанайском городском суде эксперт исследовал несколько отчетов о размере вреда, которые истец предъявлял разным страховым компаниям в 2016, 2017 и в 2018 годах, требуя возместить ущерб. Эксперт заключил, что следы и повреждения в них одни и те же.

- Суд установил с помощью специалиста, что, оказывается, в трех до этого состоявшихся решений была автоподстава, - поделился Матвеев с «НГ».- 4 раза предъявлял к возмещению как будто 4 ДТП было, а эксперт говорит - это одни и те же повреждения.

Суд отказал в иске за необоснованностью и вынес частное определение в отношении истца, направил определение прокурору.

- Вступившим в силу частным определением установлено, что в его действиях усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 190 УК РК «Мошенничество», - пишет Матвеев в обращении к прокурору Костаная, - Судом было установлено, что истец обратился с иском о взыскании суммы страхового вознаграждения с AO «Cк «Комек-Омір» в размере 515 000 тенге за повреждения транспортного средства (бампер и пр.), по которым уже было ранее неоднократно выплачено страховое возмещение АО «Страховая компания «Номад Иншуранс».

Обращался юрисконсульт к прокурору, чтобы узнать, возбудили ли уголовное дело в отношении истца по частному определению суда.

- Полиция это дело благополучно похоронила! - сказал Магвеев «НГ».

А откопал дело 2019 года Матвеев, пока в декабре 2025 года представлял свою клиентку в деле о требовании того же истца взыскать со страховой компании ущерб от ДТП. Да, он снова ударился тем же бампером, после того, как в 2019 году следы в 4 предыдущих отчетах о повреждениях эксперт признал одними и теми же.

Страховая компания «Alatau City Garant» определила и выплатила возмещение 730 055 тенге. Владелец заколдованного бампера не согласился и обратился к независимому оценщику ИП «Auto еxрегt», который оценил ущерб в 3 353 866 тенге. Затем подал иск о взыскании со страховой компании разницы.

4 декабря 2025 года костанайский городской суд удовлетворил иск и взыскал со страховой компании 1 629 145 тенге. Рассмотрел иск без привлечения клиентки Матвеева, которая, по его мнению, должна проходить по делу третьим лицом.

По словам юрисконсульта, истец, не дожидаясь вступления решения суда в силу, стал просить его клиентку выплатить разницу между двумя выплатами страховой компании и суммой, которую называл оценшик. Эта разница составляла 994 666 тенге.

Женщина с установленной судом суммой ущерба в 3 353 886 тенге не согласна.

- Стоимость явно завышена и не соответствует рыночным ценам на запасные части, - пишет Матвеев в апелляционной жалобе на решение суда. - 25 декабря истцу предлагалось предоставить на осмотр транспортное средство. Претензия оставлена без ответа - истец дает повод полагать, что истцу, возможно, есть что скрывать. Судом не было принято во внимание, что автомобиль на момент обращения истца в суд был восстановлен. Стоимость приведения автомобиля в первоначальное состояние истцом от суда сокрыта. Возможно, истцу действительно есть что скрывать.

Апелляционную жалобу юрисконсульта и его клиентки еще не рассмотрели. Дата заседания еще неизвестна.