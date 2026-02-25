Разрешить платную тонировку передних стёкол автомобилей предложил мажилисмен Олжас Куспеков в депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, передаёт корреспондент Tengri Auto.

Фото:depositphotos.com

Что произошло

Депутат заявил, что в Казахстане из-за плохих дорог гибнут люди. В 2025 году, по его словам, произошло 36 тысяч ДТП, это на 14 процентов больше, чем в прошлом году.

"Пострадали свыше 51 тысячи человек, и почти две с половиной тысячи наших граждан погибли, при этом самые тяжёлые аварии происходят именно на загородных трассах, где инфраструктура обязана быть максимально качественной и предсказуемой", – сказал он.

Нехватка денег

По словам Куспекова, отрасли ежегодно нужно около 1,9 триллиона тенге, но выделяют только один триллион – денег не хватает.

На ремонт дорог из республиканского бюджета дают примерно 44 миллиарда тенге, чего тоже недостаточно из-за больших нагрузок и износа.

"Мы ежегодно направляем значительные средства на строительство и реконструкцию, но из-за отсутствия устойчивого финансового механизма снова возвращаемся к тем же проблемам, поскольку система финансирования остаётся зависимой от бюджетных циклов", – сказал депутат.

"Разрешить тонировку"

На этом фоне он предложил создать "Дорожный фонд". А чтобы его пополнять – разрешить платную тонировку передних стекол автомобилей.

"В качестве источников наполнения фонда могут быть использованы инструменты платности, транзитные сборы, развитие платных участков дорог, придорожный сервис и иные неналоговые поступления, а также платный разрешительный механизм на тонировку стёкол транспортных средств, вопрос которого ранее уже поднимался", – заявил депутат.

Он утверждает, что в США Highway Trust Fund собирает 40–50 миллиардов долларов в год, в Германии дорожные сборы приносят 8–9 миллиардов, а в соседнем Узбекистане отрасль ежегодно получает около 200 миллионов долларов.

В итоге депутат попросил правительство рассмотреть создание фонда и определить стабильные источники его пополнения, включая платные услуги и неналоговые поступления.