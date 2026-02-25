По прогнозам синоптиков, в четверг, 26 февраля, осадков на территории области не ожидается. В пятницу-субботу, 27-28 февраля, на западе, севере и востоке прогнозируется снег, низовая метель, на юге и востоке будет туман.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае в четверг переменная облачность, без осадков, в пятницу и субботу - снег.

- Ночью в четверг на большей части территории области будет 25-30, на юге 15-20 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём ожидаем -15...-20 °С, на юге -12 °С. В пятницу ночью столбики термометров опустятся до отметок -28...-33 °С, на севере -36 °С, на юге до -25 °С. Днём будет -17...-22 °С, на севере -25 °С. В ночь на субботу прогнозируем -20...-25 °С, на западе -17 °С. Днём термометры покажут -15...-20 °С, на западе и юге -10 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -25...-27 °С, днём -15...-17 °С. В пятницу: ночью -28...-30 °С, днём -16...-18 °С. В субботу: ночью -23...-25 °С, днём -15...-17 °С.

В четверг ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, в пятницу - юго-восточный 9-14 м/с. В субботу ветер будет переменным восточным - юго-восточным скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе области.